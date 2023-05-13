Sekiz araştırma şirketinin son anketleri ne diyor?

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Sekiz araştırma şirketi yarınki seçimlere ilişkin son anket verilerini açıkladı. Bunlara göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’a fark atarken, birçok ankete göre cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanabilir.

Fotoğraf: Diken

Diken, araştırma şirketlerinin açıkladığı son anket verilerini derledi. Bazı anketler, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmeden önce düzenlendi.

Sekiz şirketin son anketleri şöyle:

KONDA

Konda’nın cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anket verileri şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3

Tayyip Erdoğan yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

Muharrem İnce yüzde 2,2

Konda anketinde parti ve ittifakların oy dağılımıysa şöyle:

Cumhur (yüzde 44)

AKP yüzde 35

MHP yüzde 8

Diğer yüzde 1

Millet (yüzde 39,9)

CHP yüzde 27,3

İYİ Parti yüzde 12,4

Diğer yüzde 0,2

Emek ve özgürlük (yüzde 12,3)

Yeşil Sol Parti yüzde 10,5

TİP yüzde 1,8

Yöneylem

Yöneylem’in 9-10 Mayıs’ta yaptığı son ankette adayların oy oranı, kararsızlar dağıtıldığında şöyle hesaplandı:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,4

Sinan Oğan: Yüzde 4,7

Muharrem İnce: Yüzde 1,4

27 ilde 2 bin 476 kişiyle düzenlenen ankette partiler açısından tablo şöyle:

AKP: Yüzde 35,5

CHP: Yüzde 30,4

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 10,2

İYİ Parti: Yüzde 9,6

MHP: Yüzde 7,8

TİP: Yüzde 2,6

Yeniden Refah: Yüzde 1,1

Diğer: Yüzde 1,2

MetroPOLL

9-10 Mayıs’ta düzenlenen MetroPOLL’ün seçim anketinde kararsızlar oransal olarak dağıtılınca cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1

Tayyip Erdoğan yüzde 46,9

Sinan Oğan yüzde 2,7

Muharrem İnce yüzde 1,3

Parti ve ittifakların durumuysa şöyle:

Cumhur (yüzde 45,5)

AKP yüzde 40,3

MHP yüzde 5,2

Millet (yüzde 39,1)

CHP yüzde 30,5

İYİ Parti yüzde 8,6

Emek ve özgürlük

HDP / Yeşil Sol Parti yüzde 10,1

TİP yüzde 1,6

Diğer

Diğer partiler yüzde 2,6

Memleket Partisi yüzde 1,1

Türkiye Raporu

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin çekilmesinden sonra güncellenen Türkiye Raporu anketi şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,5

Tayyip Erdoğan yüzde 45,6

Sinan Oğan 3,9

ORC

ORC’nin 10-11 Mayıs’ta 28 ilde 3 bin 920 katılımcıyla yaptığı cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anketinin sonuçları şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Erdoğan: Yüzde 44,2

Oğan: Yüzde 2,8

İnce: Yüzde 1,3

Milletvekili seçimleri hakkındaki ankette de millet ittifakı, cumhur ittifakını geçiyor:

AKP: Yüzde 34,5

CHP: Yüzde 28,4

İYİ Parti: Yüzde 13,7

Yeşil Sol: Yüzde 10,6

MHP: Yüzde 7,3

Diğer: Yüzde 5,5

MAK Araştırma

26 Nisan-4 Mayıs arasında 63 ilde (52 ilde yüz yüze 11 ilde telefondan) 5 bin 750 kişiyle yapılan MAK Araştırma’nın son anketi şöyle:

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Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9

Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,4

Sinan Oğan: Yüzde 2

Muharrem İnce: Yüzde 1,7

Araştırmada partilerin oy oranları şöyle hesaplandı:

AKP: Yüzde 36,9

CHP: Yüzde 30,1

İYİ Parti: Yüzde 12,6

Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,4

MHP: Yüzde 6,6

YRP: Yüzde 1

BBP: Yüzde 0,7

Memleket Partisi: Yüzde 0,9

TİP: Yüzde 0,4

Kararsızlarsa yüzde 3,2.

Avrasya Araştırma

Avrasya Araştırma tarafından 12 Mayıs’ta açıklanan anketin sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2

Sinan Oğan: Yüzde 3,1

Muharrem İnce: Yüzde 1,7

Aksoy anketi

Aksoy Araştırma Şirketi’nin 1 Mayıs’ta açıkladığı anketin sonuçları şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,3

Erdoğan: Yüzde 41,9

İnce: Yüzde 5,8

Oğan: Yüzde 5

Milletvekili seçimlerine ilişkin anketin sonuçlarıysa şöyle: