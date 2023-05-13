Erdoğan bunu da söyledi: Kandil’deki teröristler neyse, bay bay Kemal de odur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kandil’deki teröristler neyse, ne yazık ki bay bay Kemal de odur” dedi.
Seçimden bir gün önce İstanbul Kasımpaşa’da miting düzenleyen Erdoğan, her zaman izlettiği muhalefet yetkililerinin kırpılmış ve çarptırılmış açıklamalarının olduğu propaganda videosunu oynattı.
Cumhurbaşkanı daha sonra şunları dedi:
*Bay bay Kemal bölücü, bay bay Kemal bu teröristlerle işbirliği halinde. Kandil’deki teröristler neyse, ne yazık ki bay bay Kemal de odur. İşte şu anda bu yuvarlak masanın etrafındakiler ne yazık ki bunlarla işbirliği halinde.
*Şimdi biz cumhur ittifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz. Yarınki seçimle inşallah gümbür gümbür sandıktan çıkacak ve ülkemizi bozmak, bölmek isteyenlere gereken dersi birlikte vereceğiz. Kasımpaşa’nın, Beyoğlu’nun yiğit evlatları buna izin vermeyecektir.
- Çok okunanKılıçdaroğlu: Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak
- Çok okunanErdoğan: Sandıktan çıkacak sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur
- Çok okunan85 yıllık araştırma ortaya koydu: Emekliler mutsuz ama çalışmamaktan değil
- Çok okunanKolombiya’dan Türkiye’ye gelen arama kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti
- Çok okunanKemal Kılıçdaroğlu: Tıpış tıpış gideceksiniz
- Çok okunanKılıçdaroğlu: 15 Mayıs’ta Atatürk dünyaya bir mesaj verecek