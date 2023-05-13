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Yaramazlara biraz batar!

Adıyaman belediye başkanı, yıkılmış kentte Togg şovuyla Erdoğan’a oy istedi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, beraberindeki AKP’li heyetle depremlerde büyük yara alan kenti Togg’la turladı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

Görsel: Twitter

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın meydana geldiği illerin başında Adıyaman geliyordu. Kentte belediye binası de dahil olmak üzere binlerce bina yıkıldı, ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.


Yardımlar gelmediği için büyük tepkilerin ortaya çıktığı şehirde vali Mahmut Çuhadar istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kentin büyük bölümü enkaz haline dönerken, on binlerce yurttaş da çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

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Bu sorunların ortasında Adıyaman Belediyesi tarafından paylaşılan bir görüntü tepki çekti. AKP’li belediye başkanının, Togg’la şehir turu ‘şovu’ görüntüsüne eklenen müzikte “Sahip çık Türkiye’ye, yok başka Erdoğan” deniyor.

Yorumlara kapatılan paylaşıma gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar istifa etti

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