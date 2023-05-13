Adıyaman belediye başkanı, yıkılmış kentte Togg şovuyla Erdoğan’a oy istedi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, beraberindeki AKP’li heyetle depremlerde büyük yara alan kenti Togg’la turladı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

Görsel: Twitter

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın meydana geldiği illerin başında Adıyaman geliyordu. Kentte belediye binası de dahil olmak üzere binlerce bina yıkıldı, ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Yardımlar gelmediği için büyük tepkilerin ortaya çıktığı şehirde vali Mahmut Çuhadar istifa etmek zorunda kalmıştı.

Kentin büyük bölümü enkaz haline dönerken, on binlerce yurttaş da çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bu sorunların ortasında Adıyaman Belediyesi tarafından paylaşılan bir görüntü tepki çekti. AKP’li belediye başkanının, Togg’la şehir turu ‘şovu’ görüntüsüne eklenen müzikte “Sahip çık Türkiye’ye, yok başka Erdoğan” deniyor.

Yorumlara kapatılan paylaşıma gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Video Atatürk bulvarında çekilmiş sağlı sollu bulvarın yarısından fazlası yıkıldı görseldeki enkaz yerinde abimin iki yeğenimin ve yengemin cansız bedeni çıkarıldı. https://t.co/0Ccoynp6kb pic.twitter.com/JSR7RFQ17u — Fahri Deringöl (@Sbaskanifahri) May 13, 2023

Acıdan sesi titreyen, sesi kısılan şu adama hatırlıyor musunuz? 40 gün cenazesini bulayamayan çaresiz adamı. Hah işte bunca acının yaşandığı yerde hamaset yapıp acılar yaşanmamış gibi davranmak alçaklıktır!#DepremiUnutmaUnutturma https://t.co/jH3o72xwkx pic.twitter.com/PzJfXl6Q3J — Mesut (@ozdlll21) May 13, 2023

Arkada depremden sonra hala kaldırılmamış binaların enkazları görünüyor ama siz daha iyi bilirsiniz. https://t.co/5ukUoizlnA — kaan sezyum (@kaansezyum) May 13, 2023

Videoyu izlerken, geçtiği yollarda yıkılmış ve enkazı kaldırılmış veya hasarlı binalar görülüyor. https://t.co/zk1MDLrp4W — Altan Sancar (@altansancarr) May 13, 2023

"Yalnız dikkat edelim başkanım, enkaz görülmeyen caddelerden geçelim çekim sırasında." https://t.co/jGBtdVvS4w — Aydın Çam (@hodologies) May 13, 2023