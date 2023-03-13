Akşam Postası / 13 Mart 2023

HÜDA-PAR ve cumhur ittifakı ortaklığı ilerletiyor

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhur ittifakıyla parlamento seçimlerine de ortak girme konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Erdoğan’ın deprem ziyareti için kaymakamdan katılım emri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde miting düzenlemişti. Kırıkhan kaymakamının, kamu görevlilerine bu mitinge katılmaları için emir verdiği ortaya çıktı.

Seçim takvimi 18 Mart’ta başlayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.

Fatih Erbakan’a göre ha faşizm ha feminizm

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir sene önce, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’la ilgili “Cinsiyetçi, faşist ve feminist bir kanundur” demiş.

‘Devleti aciz gösteren’ Soylu’ya itibar edilmemesi istendi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, depremzedeler için yurttaşlardan yardım isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kendi sözleriyle yüklendi: “Devleti aciz göstermeye çalışan bu tür insanlara itibar etmeyiniz!”

Depremzede konutları maliyetin iki katına ihale edilmiş

Adıyaman Mimarlar Odası Temsilcisi Fevzi Dost, depremzedeler için inşa edilecek konutların maliyetinin çok üzerinde ihale edildiğini söyledi.

Depremlerde can kaybı 48 bin 448’e çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenlerin sayısı 48 bin 448’e çıktı.

İstanbul’da depremde en çok sarsılması beklenen sekiz ilçe

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’da pik zemin ivmesinin en büyük olduğu sekiz ilçeyi açıkladı. İvme ne kadar büyükse yüzeydeki sarsıntı da o oranda büyüyebiliyor.

Reuters dört anketi derledi: Erdoğan 10 puan geride

Geçen hafta yayımlanan anketleri derleyen uluslararası haber ajansı Reuters, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında 10 puan ileride olduğunu yazdı.

Operasyona mı seçime mi?

Seçim güvenliği için 601 bin 251 güvenlik personeli, 73 helikopter, sekiz uçak, 61 İHA, 6 bin 708 zırhlı muharebe aracı, 754 TOMA, 244 bot/gemi eşlik edecek.

Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı

Depremler sonrası önlemlerle ‘kontrollü’ bir şekilde yola devam eden borsada yatırımcı sayısı 4 milyon 75 bine ulaşarak rekor kırdı.

Türkiye yaptırımlı malların Rusya’ya geçişini aniden durdurdu

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin yaptırım uyguladığı ürünlerin Rusya’ya geçişini ‘aniden’ durdurdu.

Ekşi Sözlük ‘başlık’ kurallarını sıkılaştırdı

Ekşi Sözlük yönetimi, kullanıcılar için yeni kurallar getirdi. Buna göre, başlık açma gereklilikleri sıkılaştırıldı.