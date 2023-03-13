Ekşi Sözlük ‘başlık’ kurallarını sıkılaştırdı

Ekşi Sözlük yönetimi, kullanıcılar için yeni kurallar getirdi. Buna göre, başlık açma gereklilikleri sıkılaştırıldı.

Fotoğraf: Foursquare

Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş ve erişim engeli getirilmişti. Kararın platformdaki hangi içeriğe dayandığı belli değil.

Sözlük yönetimi karara itiraz etmiş ve erişim engeli kaldırılmıştı. Sonrasında erişim engelinin kaldırılması kararına da itiraz edilmiş ve sözlük yeniden kapatılmıştı.

Süreç son olarak Anayasa Mahkemesi’ne uzanacak ama yüksek mahkemenin bazı dosyaları ‘ağırdan aldığı’ biliniyor. Uzmanlar yasağın iki-üç sene daha devam edebileceğini düşünüyor.

Ekşi Sözlük yönetimiyse, erişim engelinden sonra yeni kurallar getirdi. Yeni kurallarla kullanıcıların başlık açması zorlaştırıldı.

Yeni kurallar şöyle: