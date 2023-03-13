Depremzede konutları maliyetin iki katına ihale edilmiş

Adıyaman Mimarlar Odası Temsilcisi Fevzi Dost, depremzedeler için inşa edilecek konutların maliyetinin çok üzerinde ihale edildiğini söyledi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden Adıyaman’ı ziyaret ederek temaslarda bulundu.

ANKA’nın haberine göre Babacan ziyarette, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adıyaman Bölge Temsilcisi Ufuk Bayır, Mimarlar Odası Temsilcisi Fevzi Dost ve şehir plancısı Mehmet Ali Adıyaman’la görüştü.

Mimarlar Odası Adıyaman Temsilcisi Fevzi Dost, depremzedeler için Adıyaman’ın Kahta ilçesinde inşa edilecek konutlarla ilgili Babacan’ı bilgi verdi.

Maliyetin iki katına ihale edildi

Kahta ilçesi Çobanlı Mahallesi’nde 297 konut ve dört dükkanlı ticaret merkezi inşaatı yapımının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca depremden bir hafta sonra ihale edildiğini kaydeden Dost, konutların yüksek fiyattan ihale edildiğini söyledi:

“Devlet, 11 Şubat 2023’te yapı yaklaşık maliyetlerini açıkladı. ‘En yüksek konut’ dediğimiz, 30 metreden yüksek, iki asansörlü, iki merdivenli yüz konut yapmanın metrekare bedeli 6 bin 825 TL. Bu yıl Adıyaman’daki verilen ihalede bu rakam 15 bin TL. İçinde sosyal donatı yok. Dört-beş katlı ve asansör bir tane. Burası Kahta. Devlet ‘Sen bunu çift asansör koysan, çift merdiven koysan, kapalı otopark koysan 716 bin lira tutar’ diyor. Peki ihale ne kadara verildi? Bir daire 1 milyon 558 bin TL’ye. Yani yeri 716 bin liraya mâl edip, 1 milyon 558 bin liraya halka satacaklar.”

Babacan da buna karşı “En lüks inşaat, merkezi kliması olan, en lüks malzemelerle beş yıldızlı otel yaptığında, metrekare maliyeti bin dolar civarında, yani 20 bin bin lira” dedi.

Bakanlığın hak sahiplerini maliyet üzerinden borçlandıracağı bildirilmişti. Buna göre konutu teslim edilen depremzedelere, iki yılı ödemesiz, toplam 20 sene faizsiz vade imkanı sağlanacak.