Türkiye yaptırımlı malların Rusya’ya geçişini aniden durdurdu

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin yaptırım uyguladığı ürünlerin Rusya’ya geçişini ‘aniden’ durdurdu.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Birliği ve ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle uygulanan yaptırımları desteklemeleri için müttefiklerine baskı yaparken, Türkiye bu ay, yaptırım uygulanan malların Rusya’ya geçişini aniden durdurdu.

Bloomberg’e konuşan üst düzey bir Türk yetkili hükümetin yaptırımlara uygun olarak 1 Mart’tan itibaren bu tür malların Türkiye üzerinden geçişini durdurma talimatı verdiğini söyledi.

Türkiye üzerinden çalışan Moskova merkezli bir nakliye şirketi Vendor Cargo’nun ortaklarından Ekaterina Lazutkina, “Türkiye’deki kargo gümrükleme sistemi çalışmayı durdurdu” dedi. Lazutkina, gümrük sisteminin artık Rusya’ya giden malları engellediğini söyledi.

Gümrük müşavirliği hizmeti veren İstanbul merkezli Subaşı’nın CEO’su Mustafa Boyacıoğlu, blokajı doğrulayarak Türkiye’nin duruşunun AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Boyacıoğlu, bununla ilgili resmi bir duyuru olmadığını belirtti.

Boyacıoğlu şunları söyledi: “Ürünleri önce Orta Asya gibi yaptırımlarla ilgisi olmayan ülkelere sevk etmenin bir çözüm olabileceğini duyuyoruz. Önce Türkiye’ye ithal edilip sonra Rusya’ya sevk edilen ürünlerde bir sorun olmamalı ama kısıtlamalar menşe bazlı göründüğü için bundan bile emin değiliz.”

Türkiye, Batı’nın Rusya yaptırımlarına katılmasa da delinmesine aracılık etmeyeceğini duyurmuştu. Buna rağmen birçok Rus oligark mallarını Türkiye’ye kaçırmıştı. Batı’da Rusya’nın yaptırımlardan kaçmak için Türkiye’yi kullandığı görüşü hakim. ABD ve AB yetkilileri, yaptırımların delinmemesi konusunda Türkiye’ye defalarca ziyarette bulunmuştu.