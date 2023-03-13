İstanbul’da depremde en çok sarsılması beklenen sekiz ilçe

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’da pik zemin ivmesinin en büyük olduğu sekiz ilçeyi açıkladı. İvme ne kadar büyükse yüzeydeki sarsıntı da o oranda büyüyebiliyor.

Fotoğraf: AA

Habertürk’ten Alper Uruş’a konuşan jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, pik zemin ivmesinin (deprem karşısında zeminin sarsılma miktarı) hangi ilçelerde daha fazla olacağına yönelik tahminleri paylaştı.

Tüysüz, ivmeyi şu sözlerle açıklıyor:

*Bir bölgede gelecekte, belli zaman dilimlerinde olabilecek depremlerin olma olasılığı ve bu olasılığa karşılık gelen ivme belirlenebiliyor.

*Deprem ivmesi, deprem dalgalarının bir bölge içerisinden geçtiği andaki hızlarının zamana karşı davranışını, dolayısıyla deprem karşısında zeminin sarsılma miktarını gösterir. İvme ne kadar büyükse yüzeydeki sarsıntı ve buna bağlı olarak hasar da o oranda büyük olacaktır.

*Peak ground acceleration (PGA) olarak kısaltılan pik zemin ivmesi, bir yerde deprem esnasında meydana gelen maksimum yer ivmesine karşılıktır. Daha yalın ifadeyle pik zemin ivmesi, zeminin en fazla ne kadar sarsılabileceğini gösterir.

Hatay civarında 1,3 g

E-devletten ulaşılabilen ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’, farklı zaman dilimlerinde olabilecek depremlerin ivme değerlerini gösteriyor. 0,8- 1 g arası kırmızı, 0,6- 0,8 g arası pembe, 0,4-0,6 g arası sarıyla belirtiliyor. 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremde pik zemin ivmesi, Hatay civarında 1,3 g değerine ulaşmıştı.

İstanbul

Tüysüz’e göre İstanbul’da 26 ilçe olası depremde 0,4-0,6 arasında pik zemin ivmesine maruz kalabilir.

0,6-0,8 arasında pik zemin ivmesi görülmesi beklenen ilçelerse şöyle: