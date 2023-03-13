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Alaattin Çakıcı’nın ‘danışmanı’ jandarma genel komutanını ziyaret etti

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘danışmanı’ Ferhat Aydoğan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i ‘ziyaret’ ettiğine ilişkin görüntü paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Çakıcı, organize suç örgütü hükümlüsüyken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aracı olmasıyla çıkarılan infaz düzenlemesiyle tahliye edilmişti.


Sık sık gündeme ilişkin paylaştığı mesajlarla muhalifleri hedef alan Çakıcı, millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret ve tehdit içerikli mektubu nedeniyle bir yıl sekiz ay hapis cezası almıştı.

Kendisini Çakıcı’nın ‘basın danışmanı’ olarak tanınan, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri gazetecilere e-mail yoluyla servis eden Ferhat Aydoğan, bugün depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a gitti.

Aydoğan, burada Orgeneral Arif Çetin’le görüştüğünü duyurdu.

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