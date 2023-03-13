Her 10 AKP’liden dördü deprem vergisinin amacına uygun kullanılmadığını savunuyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre sadece dört kişiden biri deprem vergisinin amacına uygun kullanıldığını düşünüyor. 10 AKP’li seçmenden de sadece altısı bu görüşte.

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1999’daki Marmara depreminden sonra toplanmaya başlanılan ve ve 88 milyar olduğu belirtilen ‘deprem vergisi’ amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle eleştiri konusu.

Son olarak CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hükümetin, deprem için toplanan milyarları, ‘beceriksizliğini gidermek için Hazine’nin diğer giderleri için kullandığına’ dikkat çekerek iktidarın suç işlediğini vurgulamıştı.

MetroPOLL’e göre halkın yüzde 64,7’i bu verginin amacına uygun kullanılmadığını düşünüyor. Sadece yüzde 25’i amacına uygun kullanıldığını savunurken, fikri olmadığını söyleyenlerin oranıysa yüzde 9,9.

2018 seçiminde destekledikleri partilere göre verginin amacına uygun kullanılmadığını savunanların oranı şöyle:

AKP: Yüzde 39,0

MHP: Yüzde 55,5

Saadet Partisi: Yüzde 76,0

CHP: Yüzde 89,5

HDP: Yüzde 90,0

İYİ Parti: Yüzde 90,5