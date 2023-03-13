Erkan Baş: 15 Mayıs’ta uçuşları iptal edelim

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ”Madem güveniyorsunuz kendinize, 15 Mayıs’ta uçuşları iptal edelim” dedi.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıcı etkilerinin hissedildiği Hatay’da parti meclisini toplayan TİP, bazı şehirlerde seçimlere ittifak çatısı altında kendi amblemiyle katılma kararı almıştı.
TİP Parti Meclisi’nde ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı.
Habertürk’te Fatih Altaylı’nın programına katılan Erkan Baş, ”Gerçekten verdikleri oya parlamentoda anlam katabildiğimiz yerlerde seçime gireceğiz” dedi.
Baş, deprem sürecinde çadır satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve iktidara da meydan okudu: ”15 Mayıs’ta uçuşları iptal edelim.”
Baş’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
*Üç yıl önce basın toplantısı düzenlediğimizde hedefimiz yüzde 3 ve parlamentoda grup kurmak demiştik. O gün gülümseyerek karşılandığını hatırlıyorum. Türkiye bu iki kutba sıkışmış siyasetin dışında yeni bir şey arıyor. Özellikle genç seçmenin etkin olduğu bir ülke. Bir arayış var. Cumhur ittifakından kurtulmak istiyor. Millet ittifakına baktığında aradığı heyecanı, yenilenmeyi göremiyor. TİP yeni fikri ortaya koyarak, dümdüz, olması gerektiği gibi ifade ettikçe ilgi arttı.
*Son dönemdeki şey tesadüf değil. TİP örneğin daha önce milliyetçi-muhafazakar mahalle olarak bilinen yerlerden desteğini alacakmış gözüküyor. Açık söyleyeyim bu beni daha çok heyecanlandırıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, ucube sisteminin yenilmesi, ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu temel görev.
‘İktidar zayıf olduğu için baskıyı arttırıyor’
*İktidar öyle baskı ortamı oluşturdu ki bu bir korku yaratıyor. İktidar zayıf olduğu için baskıyı artırıyor. Adım kadar eminim, iktidar şu anda azınlıktır bu ülkede. TİP onların oyuna kıymet veriyor. Türkiye’nin 87 bölgenin hepsinde seçime girmeyeceğiz. Gerçekten verdikleri oya parlamentoda anlam katabildiğimiz yerlerde seçime gireceğiz. Bizim hedefimiz parlamentoda sadece TİP’i büyütmek değil, önce memleketin çıkarı.
*Amacımız ne? Millet İttifakı’nın milletvekili sayısını azaltmak değil. Ancak Cumhur İttifakı’nın vekil sayısını azaltabileceğimiz her yerde seçime gireceğiz. Yurttaşlar bir tokat atmak istiyorsa TİP’e, Emek ve Özgürlük İttifakı’na oy vererek o tokadı atacak.
Türkiye İşçi Partisi, muhalefetin ortak bir adayda birleşmesini söylüyor. Bu kadar kötü bir iktidar Türkiye’yi 20 yıldır yönetiyorsa dönüp kendimize bakmamız lazım. Yüzümüzü yurttaşa dönmemiz lazım.
2. turda oy vereceğimiz bir adaya ilk turda oy verip direkt bitirmek niye mümkün olmasın? Bunun dışındaki her türlü eğilim bana yanlış geliyor.
İktidar güçlü olduğu için değil, zayıf olduğu için baskıyı artırıyor. İktidar, şu anda Türkiye’de azınlıktır. Yurttaş ise sözünü söyleyebileceği en özgür alan olan oyuna kıymet veriyor. Biz de TİP olarak yurttaşın oyuna o denli kıymet veriyoruz.
Şunu görüyorduk: Türkiye, bu iki kutupa sıkışmış siyasetin dışında bir şey arıyordu. TİP, yeni bir fikri ortaya koyup yurttaşın aklından geçtiği gibi ifade etti ve partimize yönelik ilgi tesadüf değil. TİP, daha önceden milliyetçi ve muhafazakar olarak tariflenen kesimlerden de oy alacak gibi görünüyor.
Son 20 yılda yaşadıklarımızı şöyle tarifleyebiliriz: Kanalizasyon patladı. Ortalık pis. Hemen bir temizlik yapmamız lazım. Ancak başka bir problem var, tesisatı yenilemezsek yeniden aynı problemle karşı karşıya kalabiliriz.
AKP toplumu sürekli kutuplaştırarak iktidarını sürdürüyor. Tayyip Erdoğan, karşısında kurulan ittifakları bölmek konusunda mahir. Ancak bugün, halkta oluşan ittifakı bölemedi. Millet İttifakı’nda yaşanan krizi de halk çözdü.
“Gençlerin siyasetle ilgilenmediği bahanesinin arkasına sığınıyorlar. Çevre mücadelesine, deprem bölgesindeki dayanışmaya koşan insanlara bakalım; milyonlarca genç aslında günlük siyasetin içinde. Kendilerini şu anki partilerin içinde göremiyorlar. Çünkü Türkiye siyasetinde yoksullar, gençler, emekçiler yok.
Memlekette hep bir sol düşmanlığı vardı. Ülkede gerici, ırkçı fikirler devlet tarafından beslendi ve sürekli sol ezildi. Bu yüzden halk, siyasette temsil edilemedi.
Yoksul bir gençsiniz ve okumak istiyorsunuz. Tarikat ve cemaatlerin kucağına düşmekten başka bir şansınız yok. Neden bugün insanlar TİP’in söylemlerine kulak kabartır hale geldi? Çünkü insanlar buna aç!
Türkiye’de 13 milyarderin serveti, 44 milyon insanın servetinden fazla. Ülkenin en tepesindeki azgın azınlık yedikçe doymuyor, insanlar sefalet çekiyor. Mesele, en yoksulları en yukarıya çıkarabilmek.
1000 tane evi olan insanlar var Türkiye’de. İstanbul’da 700 bin konut boş, insanlar deprem olduğunda ölecekleri evlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Türkiye İşçi Partisi kendisi için bir şey talep etmiyor, gerçek dertlerin yurttaşın gündemine girmesi için çabalıyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değiştirmek istiyorsak AKP ve MHP’nin en az sandalye sayısına sıkışması lazım. Orada belirleyici olan şey; Emek ve Özgürlük İttifakı siyasetin dışına itilen geniş kesimlerin desteğini alabilirse bu sistem değişebilir.
Emek ve Özgürlük İttifakı’nı hem sokakta, hem parlamentoda etkin bir hale getirebilirsek siyasetin pazarlıklarla sürdürülmesine son veririz.
Amacımız ne? Millet İttifakı’nın milletvekili sayısını azaltmak değil. Ancak Cumhur İttifakı’nın vekil sayısını azaltabileceğimiz her yerde seçime gireceğiz. Yurttaşlar bir tokat atmak istiyorsa TİP’e, Emek ve Özgürlük İttifakı’na oy vererek o tokadı atacak.
‘Uçuşları iptal edelim’
*Cumhur ittifakının oyunu azaltmak için nerede seçime girmem gerekiyorsa orada gireceğim. Eğer muhalefet çok büyük hata yapmazsa, bu mesele açık farkla bitecek. Sizin programınızda meydan okuyorum; 20 yıldır ölesiye dövüştüğüm bir iktidar var. Bir gün yurt dışına çıkmayı düşünmedim. Bak Kerem Kınık, 15 Mayıs sabahı kaçma kardeşim. Uyanık olanlar kaçacaklar. Madem güveniyorsunuz kendinize, 15 Mayıs’ta uçuşları iptal edelim.