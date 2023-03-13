Erkan Baş: 15 Mayıs’ta uçuşları iptal edelim

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ”Madem güveniyorsunuz kendinize, 15 Mayıs’ta uçuşları iptal edelim” dedi.

Fotoğraf: TİP

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yıkıcı etkilerinin hissedildiği Hatay’da parti meclisini toplayan TİP, bazı şehirlerde seçimlere ittifak çatısı altında kendi amblemiyle katılma kararı almıştı.

TİP Parti Meclisi’nde ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesi yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın programına katılan Erkan Baş, ”Gerçekten verdikleri oya parlamentoda anlam katabildiğimiz yerlerde seçime gireceğiz” dedi.

Baş, deprem sürecinde çadır satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve iktidara da meydan okudu: ”15 Mayıs’ta uçuşları iptal edelim.”

Baş’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

*Üç yıl önce basın toplantısı düzenlediğimizde hedefimiz yüzde 3 ve parlamentoda grup kurmak demiştik. O gün gülümseyerek karşılandığını hatırlıyorum. Türkiye bu iki kutba sıkışmış siyasetin dışında yeni bir şey arıyor. Özellikle genç seçmenin etkin olduğu bir ülke. Bir arayış var. Cumhur ittifakından kurtulmak istiyor. Millet ittifakına baktığında aradığı heyecanı, yenilenmeyi göremiyor. TİP yeni fikri ortaya koyarak, dümdüz, olması gerektiği gibi ifade ettikçe ilgi arttı.

*Son dönemdeki şey tesadüf değil. TİP örneğin daha önce milliyetçi-muhafazakar mahalle olarak bilinen yerlerden desteğini alacakmış gözüküyor. Açık söyleyeyim bu beni daha çok heyecanlandırıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, ucube sisteminin yenilmesi, ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu temel görev.

Genel Başkanımız Erkan Baş, Habertürk TV ekranlarında #TekeTek programının konuğu oluyor:



“TİP, daha önce milliyetçi, muhafazakar mahalle diye bilinen ve asla solun seslenemeyeceğini düşündüğü çok geniş kesimlerin de desteğini alacak gibi gözüküyor şu anda ve bizim sokakta… https://t.co/v7jMWmibSk pic.twitter.com/HpBSChDLPQ — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 13, 2023

‘İktidar zayıf olduğu için baskıyı arttırıyor’

*İktidar öyle baskı ortamı oluşturdu ki bu bir korku yaratıyor. İktidar zayıf olduğu için baskıyı artırıyor. Adım kadar eminim, iktidar şu anda azınlıktır bu ülkede. TİP onların oyuna kıymet veriyor. Türkiye’nin 87 bölgenin hepsinde seçime girmeyeceğiz. Gerçekten verdikleri oya parlamentoda anlam katabildiğimiz yerlerde seçime gireceğiz. Bizim hedefimiz parlamentoda sadece TİP’i büyütmek değil, önce memleketin çıkarı.

*Amacımız ne? Millet İttifakı’nın milletvekili sayısını azaltmak değil. Ancak Cumhur İttifakı’nın vekil sayısını azaltabileceğimiz her yerde seçime gireceğiz. Yurttaşlar bir tokat atmak istiyorsa TİP’e, Emek ve Özgürlük İttifakı’na oy vererek o tokadı atacak.

Erkan Baş:



“TİP olarak önümüzdeki seçimlere dair iddiamız şu: Halk, 4 kişiyle yaptığımız muhalefeti gördü. Diyoruz ki; bunu 14’e, 24’e, 34’e çıkarmanız bile bizim ana muhalefet olmamız için yeterli. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde güçlü bir ana muhalefete ihtiyacı var ve biz buna… https://t.co/TwN1LSFw97 pic.twitter.com/TCKxDzjuG6 — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 13, 2023

Türkiye İşçi Partisi, muhalefetin ortak bir adayda birleşmesini söylüyor. Bu kadar kötü bir iktidar Türkiye’yi 20 yıldır yönetiyorsa dönüp kendimize bakmamız lazım. Yüzümüzü yurttaşa dönmemiz lazım.

2. turda oy vereceğimiz bir adaya ilk turda oy verip direkt bitirmek niye mümkün olmasın? Bunun dışındaki her türlü eğilim bana yanlış geliyor.

Erkan Baş:



“2018 seçimlerinde fazla aday, ikinci tur dendi; Tayyip Erdoğan ilk turda kazandı. O zaman şöyle bir söylem geliştirdik: İkinci turda oy vereceğimiz adaya ilk turda oy verip bitirmek niye mümkün olmasın?” pic.twitter.com/8NWPiJQFlP — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 13, 2023

Erkan Baş:



“Siyasetçiler şöyle bir hazır cevap üretmişler: ‘Gençler siyasetle ilgilenmiyor.’ Türkiye’deki çevre mücadelelerine bakalım, deprem bölgesine gidelim, orada da her işe koşanlar gençler. Milyonlarca genç aslında gündelik siyasetin çok içinde. Fakat bakıyor bu… https://t.co/PEJfwzWrSe pic.twitter.com/iQDFyE40Py — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 13, 2023

İktidar güçlü olduğu için değil, zayıf olduğu için baskıyı artırıyor. İktidar, şu anda Türkiye’de azınlıktır. Yurttaş ise sözünü söyleyebileceği en özgür alan olan oyuna kıymet veriyor. Biz de TİP olarak yurttaşın oyuna o denli kıymet veriyoruz.

Şunu görüyorduk: Türkiye, bu iki kutupa sıkışmış siyasetin dışında bir şey arıyordu. TİP, yeni bir fikri ortaya koyup yurttaşın aklından geçtiği gibi ifade etti ve partimize yönelik ilgi tesadüf değil. TİP, daha önceden milliyetçi ve muhafazakar olarak tariflenen kesimlerden de oy alacak gibi görünüyor.

Son 20 yılda yaşadıklarımızı şöyle tarifleyebiliriz: Kanalizasyon patladı. Ortalık pis. Hemen bir temizlik yapmamız lazım. Ancak başka bir problem var, tesisatı yenilemezsek yeniden aynı problemle karşı karşıya kalabiliriz.

AKP toplumu sürekli kutuplaştırarak iktidarını sürdürüyor. Tayyip Erdoğan, karşısında kurulan ittifakları bölmek konusunda mahir. Ancak bugün, halkta oluşan ittifakı bölemedi. Millet İttifakı’nda yaşanan krizi de halk çözdü.

“Gençlerin siyasetle ilgilenmediği bahanesinin arkasına sığınıyorlar. Çevre mücadelesine, deprem bölgesindeki dayanışmaya koşan insanlara bakalım; milyonlarca genç aslında günlük siyasetin içinde. Kendilerini şu anki partilerin içinde göremiyorlar. Çünkü Türkiye siyasetinde yoksullar, gençler, emekçiler yok.

Memlekette hep bir sol düşmanlığı vardı. Ülkede gerici, ırkçı fikirler devlet tarafından beslendi ve sürekli sol ezildi. Bu yüzden halk, siyasette temsil edilemedi.

Yoksul bir gençsiniz ve okumak istiyorsunuz. Tarikat ve cemaatlerin kucağına düşmekten başka bir şansınız yok. Neden bugün insanlar TİP’in söylemlerine kulak kabartır hale geldi? Çünkü insanlar buna aç!

Türkiye’de 13 milyarderin serveti, 44 milyon insanın servetinden fazla. Ülkenin en tepesindeki azgın azınlık yedikçe doymuyor, insanlar sefalet çekiyor. Mesele, en yoksulları en yukarıya çıkarabilmek.

1000 tane evi olan insanlar var Türkiye’de. İstanbul’da 700 bin konut boş, insanlar deprem olduğunda ölecekleri evlerde yaşamak zorunda kalıyorlar. Türkiye İşçi Partisi kendisi için bir şey talep etmiyor, gerçek dertlerin yurttaşın gündemine girmesi için çabalıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değiştirmek istiyorsak AKP ve MHP’nin en az sandalye sayısına sıkışması lazım. Orada belirleyici olan şey; Emek ve Özgürlük İttifakı siyasetin dışına itilen geniş kesimlerin desteğini alabilirse bu sistem değişebilir.

Emek ve Özgürlük İttifakı’nı hem sokakta, hem parlamentoda etkin bir hale getirebilirsek siyasetin pazarlıklarla sürdürülmesine son veririz.

Amacımız ne? Millet İttifakı’nın milletvekili sayısını azaltmak değil. Ancak Cumhur İttifakı’nın vekil sayısını azaltabileceğimiz her yerde seçime gireceğiz. Yurttaşlar bir tokat atmak istiyorsa TİP’e, Emek ve Özgürlük İttifakı’na oy vererek o tokadı atacak.

Erkan Baş:



“AKP toplumu mahvetti ve toplumun, yurttaşın, bu ülkedeki emekçilerin de bir sigortaya ihtiyacı var. Dolayısıyla biz, Millet İttifakı iktidar olduğunda muhalefetin nasıl yapılacağını göstermek için varız ve orada yurttaşın sigortası olacak Emek ve Özgürlük İttifakı’nı… https://t.co/pB2HyFvtKa pic.twitter.com/Kan8o2ZJ7K — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 13, 2023

Erkan Baş:



“Depremde benim açımdan simge görüntülerden bir tanesi şuydu: Kaç gün enkaz altında kalmış bir kadın, bir ablamız, teyzemiz. Çıkartılıyor, ‘Aman beni özel hastaneye götürmeyin’ diyor. Böyle bir ülke olabilir mi? Biz, bu açılardan daha net çizgilere ihtiyaç olduğunu… https://t.co/ijVjodXTzp pic.twitter.com/moymE26zMO — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 13, 2023



Erkan Baş:



“Türkiye’de 13 milyarderin serveti 44 milyon kişinin servetinden fazla. Bir tarafta 13 tane insan, bir tarafta 44 milyon insan. Büyüme verileri açıklandı, işte onlar büyüyor. Türkiye’nin en tepesindeki ‘azgın azınlık’ diyorum ben onlara. Yedikçe doymuyorlar. Ömrünün… https://t.co/2VQqSvw754 pic.twitter.com/3gc3GoCpch — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 13, 2023

Erkan Baş:



“Barış talebini yükseltmemiz lazım ve artık bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Memleketin gerçek sorunları yokmuş gibi davranarak ortadan kaldırılmaz. HDP’yle görüşmeme temelli, HDP’yi yok sayma temelli bir siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur.” pic.twitter.com/GZmrCokKLw — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 13, 2023

‘Uçuşları iptal edelim’

*Cumhur ittifakının oyunu azaltmak için nerede seçime girmem gerekiyorsa orada gireceğim. Eğer muhalefet çok büyük hata yapmazsa, bu mesele açık farkla bitecek. Sizin programınızda meydan okuyorum; 20 yıldır ölesiye dövüştüğüm bir iktidar var. Bir gün yurt dışına çıkmayı düşünmedim. Bak Kerem Kınık, 15 Mayıs sabahı kaçma kardeşim. Uyanık olanlar kaçacaklar. Madem güveniyorsunuz kendinize, 15 Mayıs’ta uçuşları iptal edelim.