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Yaramazlara biraz batar!

AKP, afet idaresini eleştirenlere ‘tasmalı it’ diyen Tuğrul Selmanoğlu’na görev verdi

Deprem bölgesindeki eksiklik ve yetersizlikleri dile getirenlere ‘tasmalı itler‘ diyen Tuğrul Selmanoğlu’na AKP’nin yurt dışı seçim kampanyasında üst düzey görev verildi.

Tuğrul Selmanoğlu. (Twitter)

14 Mayıs seçimlerinde AKP’nin yurt dışı seçim koordinasyon merkezinde görevlendirmeler belirlendi.


AKP Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi başkanlığına AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak getirildi. 

Merkezin tanıtım ve medyadan sorumlu başkan yardımcılığı görevineyse ‘AKTrol’ olarak da anılan AKP’nin sosyal medyadaki tanıdık yüzlerinden Selmanoğlu getirildi. 

Muhalif kesimlere yönelik hakarete varan çıkışlarıyla bilinen Selmanoğlu Atatürk’e ‘mülteci’ dediği için hakaret gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Selmanoğlu son olarak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgedeki eksiklik ve yetersizlikleri eleştirenlere ‘tasmalı köpekler, itler’ demişti.

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