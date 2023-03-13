Operasyona mı seçime mi?

Seçim güvenliği için 601 bin 251 güvenlik personeli, 73 helikopter, sekiz uçak, 61 İHA, 6 bin 708 zırhlı muharebe aracı, 754 TOMA, 244 bot/gemi eşlik edecek.

İçişleri Bakanlığı, seçim güvenliğini İHA’yla sağlayacak. (AA)

Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yeniden sandığa gidilecek.

Seçimlere iki ay kala İçişleri Bakanlığı ‘Seçim Tedbirleri Genelgesi‘ yayınladı.

81 ile gönderilen genelgede şöyle dendi: “Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturuldu, oy pusulalarının taşınmasında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılacak, enerji dağıtım merkezlerinde tedbirler artırılacak, kamera ve aydınlatma sistemlerine özel önem verilecek, sosyal medya provokasyonlarına müdahale edilecek, seçim günü devriye sayısı artırılacak, oyların muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirleri sıkılaştırılacak.”

Genelgede dikkat çekense görevlendirilen güvenlik güçleri ve araçlar.

Buna göre sandık güvenliği için 326 bin 387 polis, 196bin 197 jandarma, 2bin 800 sahil güvenlikçi; 58 bin 658 güvenlik korucusu ve 17 bin 209 gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplamda 601 bin 251 personel görev yapacak.

Ayrıca 73 Helikopter, sekiz uçak, 61 İHA/İKU, 6 bin 708 ZMA, 754 TOMA aracı, 244 bot/gemi göreve hazır bekleyecek.