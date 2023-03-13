Erdoğan’ın deprem ziyareti için kaymakamdan katılım emri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde miting düzenlemişti. Kırıkhan kaymakamının, kamu görevlilerine bu mitinge katılmaları için emir verdiği ortaya çıktı.

Erdoğan ve Bahçeli, Hatay’a gitmişti. (AA)

Dün Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret eden Erdoğan ve Bahçeli için kaymakamlık tarafından kamu personeline şöyle ‘emir’ gitti:

Kamu görevlisine gönderilen mesajda “Kaymakam bey saat 12:30’da Kırıkhan Stadyumu’nda olunmasını emrediyor” ifadeleri yer aldı.

Erdoğan buradaki konuşmasında bir kez daha ‘helallik’ istemiş ve şöyle konuşmuştu: “Acil gıda ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Tahliye olan insanlarımızı organize etmek için bakanlarımızla, milletvekillerimizle gece gündüz depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru sel olup aktık. Enkaz kaldırma faaliyetlerini hızlandırdık. Bakanları anında, ilk gün buralara gönderdik. Her türlü gayreti göstermemize rağmen yine sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir.”