Erdoğan bu defa Hatay’da ‘helallik’ istedi

Depremlerin en çok etkilediği illerden Hatay’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da olduğu gibi burada da ‘eksiklikler’ nedeniyle ‘helallik’ istedi.

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Uzmanların yıllardır depreme hazırlık yapmamakla eleştirdiği iktidar, Kahramanmaraş depremlerinden sonraki organizasyon ve koordinasyon zaafı nedeniyle de hedefte. Erdoğan depremlerin ardından ilk açıklamasında bu tür eleştirileri dile getirenlere “Namussuz” diyerek çıkışmıştı.

Erdoğan, eleştiriler kendi tabanından da yükselince müdahalede eksik kalındığını itiraf etmeye devam ederek, Adıyaman’da ‘helallik’ istemişti.

Erdoğan helallik isteyince sosyal medyada çok sayıda kişi, ‘Haram olsun’ diye yazmıştı.

Bugün yıkımın en çok yaşandığı Hatay’a giden Erdoğan, aynı söylemi burada da tekrarladı. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Askeriyle, polisiyle, sağlıkçısıyla devletimiz sahadaydı.

* Neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi

* Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını söylüyor. “Oranın hafriyatını biz taşıdık” yalanını ortaya çıkardı.

* Yaptığımız uluslararası çağrıya cevaben gelen yardım ekipleri çok faydalı çalışmalar yürüttü.

* Hatay’da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz.

* Eğer sıkıntı yaşadıysanız bize düşen sizlerden helallik istemektir.