Erdoğan helallik istedi, pek veren çıkmadı

O zaman yaptıkları binalar ceset tarlasına dönen mütahitlerde, o binalara rüşvetle ruhsat veren memurlar da helallik isteyip yargıdan kurtulsun.

O ilk birkaç gün içinde askeri kışladan çıkarmadığınız için binlerce insan donarak öldü. Bunun hesabı helallik isteyince kapanacak mı? https://t.co/Q53sy4QUoU