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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan helallik istedi, pek veren çıkmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan depremdeki yetersiz müdahale için helallik isteyince Twitter’da ‘Helal etmiyoruz’ paylaşımları birbirini izledi.

Fotoğraf: Twitter

Adıyaman’a giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin ilk günlerinde istedikleri çalışmaları yapamadıklarını belirterek ‘helallik’ istedi: “Her şeyin farkındayız. Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyoruz.”


Erdoğan’ın helallik isteyince sosyal medyada çok sayıda kişi, ‘Haram olsun’ diye yazdı. Twitter’da ‘Haram’ kelimesi hızla popüler konulardan olurken; #helaletmiyorum etiketi kısa sürede birinci sıraya yükseldi.

O mesajların bazıları şöyle:

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