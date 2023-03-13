Boğaziçi Üniversitesi’ne ‘AK genç’ amir

MEHMET BARAN KILIÇ

Boğaziçi Üniversitesi Kilyos yerleşkesinde bulunan iki yurdun amirliğine eski AKP Tokat il gençlik yöneticisi ve milletvekili aday adayı Muhyiddin İkbal Keskin getirildi.

Fotoğraf: Boğaziçi Üniversitesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı Naci İnci yönetimi, okuldaki kadrolaşmasını sürdürüyor. Akademisyenleri çeşitli bahanelerle okuldan uzaklaştıran yönetim, adrese teslim ilanlarla ‘tanıdık’ kişileri işe alıyor. Yönetim, kadrolaşmasını personeller üzerinden de yürütüyor.

Örneğin ‘kayyım rektör’ün kadrolarından oluşan üniversite genel sekreterliği, ağustos ve eylül aylarında yayımlanan iş ilanlarıyla yüzlerce kişiyi üniversiteye aldı. İşe alım sürecinde yazılı ve sözlü sınavlar yapıldı. Sınavlarda tüm soruları bildiği halde işe alınmayanlar olduğu gibi ‘referansla’ işe alınanlar var. Bunlar arasında AKP’li İBB yönetiminde İSKİ’de çalışmış kişiler, şarkıcı Gülşen’i hedef alan imam hatip derneği yetkilisi ve işe alım komisyonu üyesinin kardeşi gibi kişiler yer alıyor.

İşe alınanlardan birisi de AKP Tokat gençlik kollarının eski yöneticilerinden Muhyiddin İkbal Keskin. Keskin ayrıca, 2015’te Tokat’ta AKP’den adaylığa soyunmuş.

Genç Araştırmacılar Zirvesi’ne İl Ar-Ge ve Eğitim Başkanımız Muhyiddin İkbal KESKİN ve beraberinde İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılarımız, Erbaa İlçe Gençlik Kolları Başkan ve yardımcısı, Turhal İlçe Gençlik Kolları Başkanımız katılım sağladılar.@AKGenclikGM @akgencarge pic.twitter.com/3HdRCQ0Gp0 — AK Gençlik Tokat (@akgenctokat) December 16, 2017

Kendisi Boğaziçi Üniversitesi’nin sağlık, kültür ve spor şube başkanlığı altında çalışıyor. Geçen aysa birinci ve üçüncü Kilyos yurtlarının amirliğine atandı.

Sözleşmeli personel olmasına rağmen amir yapıldı

Düzenlemelere göre, sözleşmeli personeller müdürlük, şeflik veya amirlik gibi pozisyonlara atanamaz. Yani sözleşmeli personeller kadrolu memurların üstü pozisyonunda bulunamaz.

Keskin’se sözleşmeli personel olarak işe alındı. Ocak ayında yürürlüğe giren ‘sözleşmeli personele kadro’ kanuyla Keskin de kadroya geçecek. Keskin’in işlemleri hala devam ediyor.

Şubatta yurt amiri olarak atandığındaysa sözleşmeliydi.