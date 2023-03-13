Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı

Depremler sonrası önlemlerle ‘kontrollü’ bir şekilde yola devam eden borsada yatırımcı sayısı 4 milyon 75 bine ulaşarak rekor kırdı.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı haline gelen borsada yatırımcı sayısı katlanarak artmıştı. Ancak yılbaşından beri oynaklıktan kurtulamayan borsada manipülasyon iddiaları dile getirilmeye başlamış, her dalgalanma küçük yatırımcının aleyhine olmuştu.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında borsanın açık tutulması da tartışmalara neden olmuştu. Bu durum, bölgedeki 400 bine yakın yatırımcıyı zarara uğratmıştı.

Bu gelişmelerin ardından borsada yatırımcı sayısı sekiz ay sonra ilk kez düşerek 3,89 milyon olmuştu.

Ancak alınan önlemler ve Türkiye Varlık Fonu’nun Ziraat Portföy aracılığıyla piyasada kontrol sağlaması sonrası yatırımcı sayısında yeni rekor geldi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 10 Mart 2023 itibariyle 4 milyon 75 bin 641’e ulaşarak yeni rekor seviyesini gördü.