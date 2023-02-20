Borsada yatırımcı sayısı aylar sonra ilk kez düştü

Borsa İstanbul, bir ayda yaklaşık 100 bin yatırımcı kaybetti. Böylelikle yatırımcı sayısı sekiz ay aradan sonra ilk defa düştü.

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Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı haline gelen borsada yatırımcı sayısı katlanarak artmıştı. Ancak yılbaşından beri oynaklıktan kurtulamayan borsada manipülasyon iddiaları dile getirilmeye başlamış, her dalgalanma küçük yatırımcının aleyhine olmuştu.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında borsanın açık tutulması da tartışmalara neden olmuştu. Bu durum, bölgedeki 400 bine yakın yatırımcıyı zarara uğratmıştı.

13 Şubat’ta bazı önlemlerle borsa açıldı ama hafta boyunca dalgalı seyir devam etti.

Hükümetin aldığı önlemlerle tasarlanan haftadaki yükseliş yüzde 11’i aştı. Ancak yatırımcılar, Türkiye’nin ‘normal’ finans dünyasından bir adım daha uzaklaştığını düşünüyor. Bu da yatırımcı sayısını düşürüyor.

Veri Analizi Platformu‘nun verilerine göre, yatırımcı sayısı 3,89 milyona düştü. Bu sayı, ocakta 4 milyondu. Borsada sekiz aydır yatırımcı sayısı artıyordu. Sayı böylelikle sekiz ay sonra ilk kez düşmüş oldu.