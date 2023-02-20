Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsada yatırımcı sayısı aylar sonra ilk kez düştü

Borsa İstanbul, bir ayda yaklaşık 100 bin yatırımcı kaybetti. Böylelikle yatırımcı sayısı sekiz ay aradan sonra ilk defa düştü.

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı düştü.
Fotoğraf: AA

Geçen yıl enflasyona karşı korunmak isteyenlerin sığınağı haline gelen borsada yatırımcı sayısı katlanarak artmıştı. Ancak yılbaşından beri oynaklıktan kurtulamayan borsada manipülasyon iddiaları dile getirilmeye başlamış, her dalgalanma küçük yatırımcının aleyhine olmuştu.  


6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında borsanın açık tutulması da tartışmalara neden olmuştu. Bu durum, bölgedeki 400 bine yakın yatırımcıyı zarara uğratmıştı.

13 Şubat’ta bazı önlemlerle borsa açıldı ama hafta boyunca dalgalı seyir devam etti.

Hükümetin aldığı önlemlerle tasarlanan haftadaki yükseliş yüzde 11’i aştı. Ancak yatırımcılar, Türkiye’nin ‘normal’ finans dünyasından bir adım daha uzaklaştığını düşünüyor. Bu da yatırımcı sayısını düşürüyor.

Veri Analizi Platformu‘nun verilerine göre, yatırımcı sayısı 3,89 milyona düştü. Bu sayı, ocakta 4 milyondu. Borsada sekiz aydır yatırımcı sayısı artıyordu. Sayı böylelikle sekiz ay sonra ilk kez düşmüş oldu.

Yabancının Borsa İstanbul’la ilgili şüpheleri arttı

Borsaya ‘devlet katkısı’na Merkez Bankası desteği

Borsaya 25 milyar liralık ‘devlet katkısı’

Borsanın iki günü: 380 bin kişi soyuldu, fırsatçılar çimento hisseleriyle kazandı

Kılıçdaroğlu SPK önünde: 380 bin kişi deprem anında soyuldu

Borsa İstanbul’un açılışı ertelenebilir

Borsada yatırımcılar iptal istiyor

Uzmanlar: Borsanın açılışı ertelenmeli

Borsa, Nebati yüzünden geç kapatılmış: Erdoğan’a söyleyememiş

Borsada bugünkü işlemler iptal edildi

Borsa İstanbul’dan çıkış 35 milyar doları aştı: İşlemlerin iptali isteniyor

Borsada 1999 depreminde neler yaşanmıştı?

SON HABERLER