Yabancının Borsa İstanbul’la ilgili şüpheleri arttı

Yabancı yatırımcı, deprem öncesi hükümetin ekonomideki dayanaklarından olan borsaya artık daha da şüpheyle yaklaşıyor.

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası iktidar, borsayı açık tutmayı tercih etmişti. Bu durum, bölgedeki 400 bine yakın yatırımcıyı zarara uğratmıştı. Hükümet 13 Şubat’ta bazı önlemlerle borsayı açtı. Ancak borsa hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi.

Hükümetin aldığı önlemlerle tasarlanan haftadaki yükseliş yüzde 11’i aştı. Ancak yatırımcılar, Türkiye’nin ‘normal’ finans dünyasından bir adım daha uzaklaştığını düşünüyor.

Konuyla ilgili yabancı yatırımcıların görüşlerine yer veren Bloomberg ajansı, kimin iktidarda olduğuna bağlı olarak değişen bir borsaya kimsenin yatırım yapmak istemediğini yazdı.

ABD merkezli Teneo Intelligence yöneticisi Wolfango Piccoli, “Artık bir piyasa yerine, siyasi hedefleri doğrultusunda ‘normallik’ yaratmak için her şeyi yapan yöneticilerin müdahaleleri var” dedi.

Medley Global yatırımcılarından Nick Stadtmiller da sürekli müdahaleyle borsanın yüksek kalmasının sağlanmasının zor olduğunu söyledi ancak bunun devam edeceğini öngördü.

Bank Julius Baer stratejisti Nenad Dinic ve Mobius Capital Partners yöneticisi Carlos Hardenberg de müdahaleyi normal karşılasa da bunun piyasaya olumsuz etkisi olacağında hemfikir.

Mobius da ‘ters etki’ uyarısı yapmıştı

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mark Mobius, deprem sonrası Borsa İstanbul’u destekleme çabalarının ‘ters etki’ yaratabileceğini söylemişti.

Mobius, Türk hisse senetleri için uzun vadeli pozitif görüşünü koruduğunu da bildirdi.