Yatırımcı Mobius: Borsa İstanbul’a destek çabaları ‘ters tepebilir’

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mark Mobius, deprem sonrası Borsa İstanbul’u destekleme çabalarının ‘ters etki’ yaratabileceğini söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba gününden itibaren işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul’da düzenlemeler sonrası şirketler hisse geri alım kuyruğuna girdi.

Diğer yandan bireysel emeklilik sistemi (BES) portföyündeki borsa katkısındaki değişiklikle borsaya 10 günde 10 milyar TL gireceği hesaplanıyor. Merkez Bankası da tahvil alımını duyurdu.

Bu gelişmeler borsada yükselişi getirdi ve dün tavana yaklaşıldı.

Yükseliş bugün de sürüyor. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 7,29 değer kazancıyla 5 bin puanın üzerine çıkarken, sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Ancak ünlü yatırımcı Mark Mobius, destekler sonrası yaşanan yükselişlere şüpheli yaklaşıyor.

Bloomberg’e konuşan Mobius, ”Yönetimin, depremin piyasa üzerindeki etkisini sınırlama isteğini anlayabiliyoruz. Ancak bu tür müdahaleler çoğu zaman amaçlananın tersi bir etkiye sahip olur” dedi.

Mobius, Türk hisse senetleri için uzun vadeli pozitif görüşünü koruduğunu da bildirdi.