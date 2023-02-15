Borsaya ‘devlet katkısı’na Merkez Bankası desteği

Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) devlet katkısı fonlarında tahvil payının azaltılarak hisse senedi payının artırılması kararının ardından Merkez Bankası (MB) tahvil almaya karar verdi.

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Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa geçen hafta pazartesi ve salı günü sert düşüşlere rağmen açık bırakıldı. Çarşamba iki kere devre kesicinin tetiklenmesinin ardından Borsa İstanbul 15 Şubat günü açılacak şekilde kapatıldı. 8 Şubat Çarşamba günü yapılan tüm işlemler de iptal edildi. Düşük hacimde kaydedilen değer kaybının telafisi içinse bazı tedbirler uygulanmaya başladı.

Bu kapsamdaki ilk düzenleme BES’te devlet katkısı portföyünde borsa payının artırılması oldu. Resmi Gazete’deki düzenlemeyle bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı portföyünde fonların borsa payı yüzde 10’dan yüzde 30’a çıkarıldı.

Uzmanlarsa borsaya 10 günde 10 milyar TL’ye varan giriş öngörüyor. Girişin 25 milyar liraya kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Düzenlemenin ardından bugün Merkez Bankası, tahvil alacağını duyurdu.

Reuters’a göre MB’nin duyurusu şöyle: “14 Şubat 2023 tarih ve 32104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi hususunda yapılan düzenlemeye uyum sağlanabilmesini teminen, TCMB tarafından 15.02.2023 tarihinde (bugün) 15.00 – 16.00 saatleri arasında bir iş günü sonra valörlü olarak kotasyon yöntemiyle DİBS ve HMVKŞ tarafından ihraç edilen kira sertifikaları için bankalar aracılığıyla doğrudan alım gerçekleştirilecektir. Kotasyon konusu aşağıdaki kıymetlerin fiyat ve miktar bilgileri saat 15.00’da ilan edilecektir.”