Akşam Postası / 12 Mayıs 2023

ORC anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanı

ORC Araştırma’nın son seçim anketi açıklandı. Ankete göre millet ittifakının cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 7,5 puan fark atarak kazanıyor.

Erdoğan’ın ‘seçim’ mesajı: Gerektiğinde 15 Temmuz gibi istikbalimize sahip çıkarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim mesajında 15 Temmuz vurgusu yaparak “Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız” dedi.

Kızılay başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık, olağanüstü genel kurulda başkanlığa yeniden aday olmayacak.

Bekir Ağırdır: İnce’nin bütün oyu Kılıçdaroğlu’na gitmeyecek

Araştırmacı Bekir Ağırdır, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmi başvuru yapması durumunda oylarının geçersiz sayılacağını kaydetti.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘tehlikeli çıkışlar’a videolu yanıt

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoyla iktidar mensuplarının ‘tehditvari’ açıklamalarına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, ‘ciddi istihbarat’a karşı çelik yelek giydi

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun mitinginde çelik yelek giydi.

Turkcell’den açıklama: Seçim gününde altyapı çalışması ‘rutinmiş’

İstanbul’da çalışan üyelerine mail atarak teknik altyapı çalışmaları nedeniyle plaza ve ofislere girişlerin yapılamayacağını bildiren Turkcell açıklama yaptı.

‘Kaset’ paylaşan hesap AKP’yle bağlantılı çıkınca uçtu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında olduğunu iddia ederek görüntüler paylaşan Ali Yeşildağ (Ali_Yesilda) adlı Twitter hesabının AKP’lilerle ilişkili olduğu ortaya çıktı. Bu ortaya çıkarılınca hesap silindi.

Kılıçdaroğlu’nun bir bildiği varmış

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘deep fake’ içeriklerin arkasında Rusların bulunduğuna ilişkin somut delillerden bahsetti.