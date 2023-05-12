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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli: Pazar günü ahlaksızlara şamarı indirecek misiniz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, destekçilerine “Önümüzdeki pazar günü ahlaksızlara şamarı indirecek misiniz?” diye sordu.

Fotoğraf: MHP

Bugün Aksaray’da miting düzenleyen Bahçeli, şunları dedi:


Soruyorum sizlere:

*Kuyumuzu kazmak, milletimizi birbirine düşürmek, istikbalimizi kundaklamak için sürekli faaliyet içinde olanTürkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? Dış bağlantılı rezil kumpaslara, insanlığı ayaklar altına alan pis oyunlara karşı aynı safta mıyız?

*Önümüzdeki Pazar günü ahlaksızlara şamarı indirecek misiniz? Terör örgütlerine, emperyalizmin oyunlarına karşı beraber miyiz? Milli birliğimizi, ebedi kardeşliğimizi birlikte savunacak mıyız? MHP’ye evet mi? Cumhur ittifakına evet mi? Recep Tayyip Erdoğan’a evet mi?

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*Aksaray çok şükür ayaktadır. Oyunu görmüştür. Fitnecilerin tezgahını tanımıştır. Pazar günü de sandıklardan taşmaya kararlıdır.

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