Kılıçdaroğlu: Tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz” dedi.

Görsel: Diken

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün ana akımdan 14 kanalın ortak yayınında seçime iki gün kala konuşuyor.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan şunları yazdı: “Bir söz daha vereyim mi? Biz bu ülkeyi yönetirken, asla tüm kanalların aynı içerikle yayın yaptığını bir daha göremeyeceksiniz. Demokrasi vadediyoruz demokrasi. Çok güzel, çok müthiş bir şey demokrasi, biliyor musunuz…”

Çok okunan Bugün açıklanan son üç anket ne diyor?