Erdoğan: Sandıktan çıkacak sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milletim farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse aynen onu yaparız” dedi.

Görsel: Twitter

Seçime iki gün kala Erdoğan, ana akım medyadan 14 kanalla ortak yayın düzenliyor.

TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 TV, Ülke TV, TVNet, Habertürk, Tv100, Haber Global, TGRT Haber, Bengü Türk ve Akit TV yayınında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Ben özellikle bugün Muharrem Bey’i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili, böyle bir şey, nasıl saldırı oldu diye bunları kendisiyle konuşayım istedim.

*Muharrem Bey’in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum.

‘Sandıktan çıkacak sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur’

*Sen kimsin de Rusya’ya yaptırım uygulayacaksın? Böyle devlet adamlığı olmaz.

*(Seçimi kaybederseniz tavrınız ne olur?) Bu soru olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Demokratik yolla iktidara geldik, halkımızın teveccühüyle iktidara geldik. Milletim farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse aynen onu yaparız. Sandıktan çıkacak sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur.

Erdoğan ortak yayında her zaman izlettiği propaganda videolarını izletti. Bütün kanallar canlı yayınladı.

Güncellenecek…