Erdoğan’ın ‘seçim’ mesajı: Gerektiğinde 15 Temmuz gibi istikbalimize sahip çıkarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim mesajında 15 Temmuz vurgusu yaparak “Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız” dedi.

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Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidiyor. 21 yıldır Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan çoğu ankete göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde.

Bu ortamdaysa iktidar kanadı, tehlikeli çıkışlarla olası muhalefet zaferini hedef alıyor.

Dün Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na “Millet size ülkesini teslim etmez” demişti.

Erdoğan’dan bugün de seçimlere dair ’15 Temmuz’ vurgusu geldi. Erdoğan mesajında şunları söyledi: ”Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz, mensubu ve hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız. Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız. Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, nice badireler aştık, nice varlık yokluk mücadelesi verdik. Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı’nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık. İnşallah 14 Mayıs’la birlikte Türkiye Yüzyılı’nın inşasına başlayacağız.”

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Kim ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimleri ‘darbe girişimi’yle, AKP Başkan Vekili Binali Yıldırım’sa ‘işgal’le ilişkilendirmişti.

En tehlikeli demeç ise Erdoğan’dan gelmişti: “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de muhalefeti hedef alırken şiddet dilini seçmişti: “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.”

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’sa iktidar temsilcilerinin tehlikeli çıkışlarına karşı ‘fren’e basmıştı. Kurtulmuş, bu tür açıklamalardan uzak durulması gerektiğini ve seçimin kazananı kim olursa olsun bunun demokratik bir sonuç olduğunu vurgulamıştı.