AKP’liler de duysun: Kurtulmuş’tan tehlikeli çıkışlara fren

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, iktidar temsilcilerinin tehlikeli çıkışlarına karşı ‘fren’e bastı. Kurtulmuş, bu tür açıklamalardan uzak durulması gerektiğini ve seçimin kazananı kim olursa olsun bunun demokratik bir sonuç olduğunu vurguladı.

Numan Kurtulmuş. (AA)

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidiyor. 21 yıldır Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan çoğu ankete göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde. Yine anketlere göre cumhur ittifakı Meclis çoğunuluğunu millet ittifakı ve emek ve özgürlük ittifakından oluşan muhalefete kaybediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimleri ‘darbe girişimi’yle, AKP Başkan Vekili Binali Yıldırım’sa ‘işgal’le ilişkilendirmişti.

En tehlikeli demeç ise Erdoğan’dan gelmişti: “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.”

Son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de muhalefeti hedef alırken şiddet dilini seçmişti: “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.”

Bu açıklamaların ardından muhalefet mitinglerine ve diğer seçim çalışmalarına saldırılar düzenlenmişti.

Kurtulmuş frenledi

NTV’de konuşan AKP’li Kurtulmuş’sa bu ‘tehlikeli’ açıklamaları frenleyen ifadeler kullandı.

“Seçim güvenliğiyle ilgili milleti endişeye sevk edecek hiçbir sözün hiçbir işin ortaya konulmaması lazım” diyen Kurtulmuş, siyasetçileri sorumluluğa çağırdı:

*Siyasetçiler, sorumluluk içerisinde davranacaklar. Emniyet kuvvetleri de çok ciddi bir şekilde tedbirlerini alacak. Demokratik olgunluk içerisinde sandığa gidilecek.

*Sonuç ne olursa olsun, sonuç demokratik bir sonuçtur. Türkiye bir hukuk devleti. Hangi denge oluşursa oluşsun bu sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin kurallar bellidir.

*Bir siyasi tespit olarak söylüyorum. Her iki tarafta da kazanmış olarak sonuç alacağımızı düşünüyorum.

*Sonuç ne olursa olsun, Türkiye’nin nasıl yönetileceği anayasal kurallarla bellidir.