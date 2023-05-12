Demirtaş, ‘tehlikeli çıkışlar’a ve kasetlere karşı uyardı

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, iktidarın tehlikeli çıkışlarına ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik ‘video kumpası’ hakkında uyarılarda bulundu.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Demirtaş’ın Twitter’ından paylaşılan mesajlarda şunları kaydedildi:

*Muharrem İnce’ye yönelik sahte video kumpası tam bir rezilliktir, aşağılık bir operasyondur. İradenizin sahte ses veya video kayıtlarıyla yanıltılmasına izin vermeyin.

*Siyaseti kaset kumpaslarıyla dizayn etme zihniyeti AKP ile geldi, AKP ile gidecek.

*Temiz siyaset için, birlikte özgürce yaşam, huzur, refah, barış için sandığa gidin ve İlk turda bitirin bu işi.

*Seçim sonucu ne olursa olsun, sonucu tanımıyorum diyen ilk kişi, darbecilik suçlamasından kurtulamaz.

*Sakince oyunuzu kullanın, sandıklara sahip çıkın ve değişimin mutlaka gerçekleşeceğine inanın. Siz halksınız, patron sizsiniz. İlk turda bitirin bu işi.

Sakince oyunuzu kullanın, sandıklara sahip çıkın ve değişimin mutlaka gerçekleşeceğine inanın.



Siz halksınız, patron sizsiniz.



İlk turda bitirin bu işi.



3/3 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 12, 2023

İnce çekilmişti

AKP’lilerin kontrolünde olduğu belirtilen bir hesaptan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddiasıyla görüntüler paylaşılmıştı. Daha sonra İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.

Tehlikeli çıkışlar

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidiyor. 21 yıldır Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan çoğu ankete göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde.

Bu ortamdaysa iktidar kanadı, tehlikeli çıkışlarla olası muhalefet zaferini hedef alıyor.

Dün Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na “Millet size ülkesini teslim etmez” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü seçim mesajında 15 Temmuz vurgusu yaparak “Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimleri ‘darbe girişimi’yle, AKP Başkan Vekili Binali Yıldırım’sa ‘işgal’le ilişkilendirmişti.

En tehlikeli demeç ise Erdoğan’dan gelmişti: “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de muhalefeti hedef alırken şiddet dilini seçmişti: “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.”

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’sa iktidar temsilcilerinin tehlikeli çıkışlarına karşı ‘fren’e basmıştı. Kurtulmuş, bu tür açıklamalardan uzak durulması gerektiğini ve seçimin kazananı kim olursa olsun bunun demokratik bir sonuç olduğunu vurgulamıştı.