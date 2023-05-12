Kılıçdaroğlu, ‘ciddi istihbarat’a karşı çelik yelek giydi

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DİKEN ÖZEL

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun mitinginde çelik yelek giydi.

Görsel: Twitter

Bugün düzenlenen mitingde sahnede Kılıçdaroğlu‘na çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı polis memurları eşlik etti.

Öte yandan CHP lideri de takım elbisenin altına çelik yelek giydi.

Diken’e bilgi veren kaynaklar, kendilerine ve koruma birimine ulaşan ‘çok ciddi istihbarat’ olduğunun altını çizdi.

Diken’e konuşan CHP’li yetkililer, istihbarat nedeniyle bu uygulamaya gidildiğini söyledi. Daha önce bu yönde talepleri geri çeviren Kılıçdaroğlu, bu defa yeleği giydi.

CHP konvoyuna ait araçlar Adıyaman’da tekmelenmiş, millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’ysa Erzurum’da taşlanmıştı.