Kılıçdaroğlu’nun bir bildiği varmış

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘deep fake’ içeriklerin arkasında Rusların bulunduğuna ilişkin somut delillerden bahsetti.

Fotoğraf: CHP

Rusya merkezli Yeni Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (YETAM) başkanı da, “Öyle ya da böyle Rus özel kuvvetlerinin, Tayyip Erdoğan’ın kazanması için her şeyi yapmaya hazır olduğundan hiç şüphem yok” dedi.

Kılıçdaroğlu, düm akşam bir tweet atarak Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin istifasıyla sonuçlanan ‘kaset kumpası’nın arkasından Rusların bulunduğunu duyurmuştu: “Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, deep fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

Çok okunan Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur?

Ankara’daki ofisinde Reuters’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu tweet’i hakkında şunları söyledi: “Elimde somut deliller olmasaydı bu tweet’i atmazdım. Başka bir ülkenin Türkiye’deki seçim sürecine bir parti lehine müdahale etmesi kabul edilemez. Bütün dünyanın bunun farkında olmasını istiyorum, bu nedenle açıkça tweet attım. İlişkilerimizi sürdürmek istiyoruz, dostane ilişkilerimizi bozmak istemiyoruz ama iç işlerimize karışılmasına izin vermeyeceğiz.”

Ukrayna işgalini de eleştirdi

Kılıçdaroğlu Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini eleştirmekten de geri durmadı: “İki ülke arasında barış sağlanması tüm dünya gibi bizim için de önemli, ancak bir ülkenin diğerini işgal etmesini doğru bulmadığımızı da açıkça göstermeliyiz.”

NATO’nun genişlemesine ‘Evet’

Türkiye’nin ulusal çıkarlarını önceleyen ve barış odaklı bir dış politika izleyeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “NATO’nun genişlemesini destekleyecek misiniz?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi: “NATO 21’inci yüzyılda artık sadece bir askeri organizasyon değil, aynı zamanda barışı koruyan bir organizasyon.”

Çok okunan ORC anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanı

Fotoğraf: AA

‘Putin Türk muhalefetinden korkuyor’

YETAM Başkanı Yuriy Mavaşev “Öyle ya da böyle Rus özel kuvvetlerinin, Erdoğan’ın kazanması için her şeyi yapmaya hazır olduğundan hiç şüphem yok.”

BBC Türkçe’ye konuşan Mavaşev şöyle devam etti: “Bunun uğruna her türlü yalana, sahteciliğe gideceklerdir. Putin, Türk muhalefetiyle temasa geçmekten çok korkuyor. Ne de olsa bütün yatırımlarını Putin’in Rusya’yı yönettiği gibi Türkiye’yi yönetmeye çalışan Erdoğan’a yaptı.”

YETAM başkanı, “Görünüşe göre İsveç’te Kuran’ın yakılması aslında Rus özel servislerinin bir provokasyonuydu” diye ekledi.