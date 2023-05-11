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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’nun ‘kumpas’ çıkışı Twitter gündeminde: Rusya’ya one minute çekti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘kaset kumpası’nın arkasından Rusların bulunduğunu söylemesi Twitter gündeminde.

Kılıçdaroğlu’nun bu akşam İngilizce ve Rusça da paylaştığı uyarı mesajı şöyleydi:


“Sevgili Rus dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

Twitter’da yorumlar şöyle:

Kılıçdaroğlu, Rusları uyardı: Kasetlerin arkasında siz varsınız

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Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur?

Muhalefet seçimi kazanırsa, nasıl bir halkı yöneteceğini iyi analiz etmeli. Asla, ‘eski rejimi’ kendilerinin, partilerinin, örgütlerinin, liderlerinin yendiğini düşünmemeliler. Halk, ‘eski rejimi’ kendisinin yendiğinin bilinciyle ‘yeni rejim’e de ayar verecek. Sivil toplumu yeniden dirilmiş, medyası özgür, gençleri talepkar yeni bir halk çıkacak karşılarına. ‘Yeni iktidar’ böyle bir halkı yönetmeye geliyor. İşi hiç kolay olmayacak…

Kılıçdaroğlu’nun ‘kumpas’ çıkışı Twitter gündeminde: Rusya’ya one minute çekti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘kaset kumpası’nın arkasından Rusların bulunduğunu söylemesi Twitter gündeminde. Kılıçdaroğlu’nun bu akşam İngilizce ve Rusça da paylaştığı uyarı mesajı şöyleydi: “Sevgili Rus dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten […]