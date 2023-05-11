Kılıçdaroğlu’nun ‘kumpas’ çıkışı Twitter gündeminde: Rusya’ya one minute çekti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘kaset kumpası’nın arkasından Rusların bulunduğunu söylemesi Twitter gündeminde.
Kılıçdaroğlu’nun bu akşam İngilizce ve Rusça da paylaştığı uyarı mesajı şöyleydi:
“Sevgili Rus dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”
Twitter’da yorumlar şöyle:
Kılıçdaroğlu, Rusları uyardı: Kasetlerin arkasında siz varsınız
Akşener, Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi ‘sofraya’ çağırmasını destekledi
Kılıçdaroğlu: Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz
Muharrem İnce adaylıktan çekildi
Kılıçdaroğlu İnce’yi ‘sofraya’ çağırdı: Bu pislikleri birlikte temizleyelim
Rus ve Macar bot hesapları Türkiye Twitter’ında
Kılıçdaroğlu BBC’ye konuştu: Önceliğimiz Rusya değil Batı
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