Kılıçdaroğlu’nun ‘kumpas’ çıkışı Twitter gündeminde: Rusya’ya one minute çekti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘kaset kumpası’nın arkasından Rusların bulunduğunu söylemesi Twitter gündeminde.

Kılıçdaroğlu’nun bu akşam İngilizce ve Rusça da paylaştığı uyarı mesajı şöyleydi:

“Sevgili Rus dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

Twitter’da yorumlar şöyle:

Putin'in Türkiye'de seçimlere doğrudan ve dolaylı biçimlerde müdahil olduğundan çokça bahsetmiştik. Bunun bizzat Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilmesi çok iyi oldu. Her şey bir tarafa, diktatörlere karşı durmak insanlık görevidir. Bunlara kukla olacak lider istemiyoruz. https://t.co/MZHJ23pbSG Çok okunan Bugün açıklanan son üç anket ne diyor? — Can Kakışım (@cankakisim) May 11, 2023

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya karşı attığı twit, Cumhurbaşkanı seçilmesi için yeterlidir.

Kimseye karşı boyun eğmeyeceğinin delilidir.👏👏 — Levent Özeren (@lvntozrn) May 11, 2023

Rusya’ya one minute çekti @kilicdarogluk bakalim ne diyecekler. Twitine göz atın!!! — fatih portakal (@fatihportakal) May 11, 2023

Dış politikada bir ilk… https://t.co/fUypdtiodA — Duygu Demirdag (@duygudemirdag) May 11, 2023

Kılıçdaroğlu Rus bilgisayar korsanlarını seçimde Erdoğan lehine kara propaganda yürütmekle suçluyor ve aslında Rusya’yı bunu durdurmaya çağırıyor. Eşi görülmemiş bir çıkış bu. Durum karışık: @kilicdarogluk tweet mesajının da gerçek olduğunu CHP’den onaylatıp bu mesajı yazdım. https://t.co/lL0TgnHBvE — Murat Yetkin (@MuratYetkin2) May 11, 2023

Kılıçdaroğlu'nun "15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız" diyerek "Rus Dostlar"a yaptığı 'deep fake' uyarısı incelikle kaleme alınmış.



Devlet tüzel kişiliğini muhatap almasa da Akkuyu NGS'nin de yer aldığı resmi nitelikli bir çok ilişki başlığı açısından önem… — Cigdem Toker (@cigdemtoker) May 11, 2023