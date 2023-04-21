Kahta’da CHP’ye saldırı: TÜGVA temsilcisi gazetecinin elinden telefonu almaya çalıştı

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CHP lideri ve millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Adıyaman Kahta ziyaretinin iptal edilmesine yol açan konvoy saldırısında olaya karışan isimlerden birinin kurucuları arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahta temsilcisi Emre Karakuş olduğu ortaya çıktı.

Karakuş bir dönem de Kahta’da AKP ilçe teşkilatında yöneticiymiş.

Görsel: ANKA

Kılıçdaroğlu bayramın birinci gününde 6 Şubat tarihli iki depremin yıktığı Adıyaman’a gitmiş, ziyaret ettiği mezarlık ve türbede sözlü provokasyona uğramıştı.

Son olarak gitmek istediği Adıyaman’ın Kahta ilçesindeyse CHP konvoyunun önünden giden araçlar AKP’liler tarafından tekmelenmişti. Kılıçdaroğlu, bunun üzerine ziyareti iptal edip Ankara’ya dönme kararı almıştı.

CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun bu kararı ‘seçimlere gölge düşürecek durumlar yaşanmasın’ diye aldığını söylemişti.

Linç girişiminin yıl dönümünde tekrar saldırı

2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde Kılıçdaroğlu’na linç girişiminin yıl dönümüne denk gelen provokasyonda rol alanlardan bir ismin TÜGVA yöneticisi olduğu ortaya çıktı.

CHP’lilerin araçlarının tekmelendiği ilçe girişindeki olaya karıştığı görülen Emre Karakuş, AKP’ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA’nın Kahta temsilciliği görevini yürütüyor.

ANKA’nın Kahta’da bir arabanın tekmelenmesine dair yayınladığı görüntünün sonunda Karakuş, olayı görüntüleyen muhabirin elinden telefonunu almaya çalışıyor.

Bir aracın tekmelenme anı ANKA objektifine yansıdıhttps://t.co/nR8xvqkT8c pic.twitter.com/CRkxZ54mhh — Diken (@DikenComTr) April 21, 2023

Karakuş’un ayrıca ayrıca geçtiğimiz yıllarda AKP Kahta Gençlik Kolları’nın başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü ortaya çıktı. Karakuş 2016 ile 2023 yılları arasında AKP’nin Kahta il teşkilatında çeşitli görevlerde bulunmuş.

Karakuş bu görevleri sırasında AKP’nin Kahtalı vekili ve eski Meclis başkanvekili Ahmet Aydın’la da görüşmüş. Aydın bu görüşmelere ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmış.

Karakuş 15 Ağustos 2022 tarihinde ise TÜGVA’nın Kahta Temsilciliği görevine getirilmiş.