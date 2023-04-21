Kahta’da CHP konvoyuna saldırı: Kılıçdaroğlu programını iptal etti

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RECEP KARADOĞAN

Depremlerden etkilenen Adıyaman’ın Kahta ilçesine bayram ziyareti için için yola çıkan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, konvoyu ilçe girişinde AKP’lilerin saldırısına uğrayınca programını son dakikada iptal etti.

Fotoğraf: Diken

Kılıçdaroğlu’na karşı Adıyaman merkezde başlayan provokasyon, Kahta’da saldırıya dönüştü.

CHP liderinin saat 16.00’da Yüzüncü Yıl Parkı’nda halkla buluşması planlanmıştı.

Programdan saatler önce binlerce kişi alanda buluştu. Buluşmaya katılanlar arasında özellikle HDP’li gençler dikkat çekti.

Saatler ilerlemesine rağmen Kılıçdaroğlu gelmeyince gençler şehrin girişine doğru yürüyüşe geçti. Yolda AKP ilçe teşkilatı önünde karşı karşıya gelen HDP’li ve AKP’li gruplar arasında kısa süreli gerginlik çıktı.

AKP’liler, HDP’lilerin “Patates soğan güle güle Erdoğan” sloganına “Allahuekber” diyerek karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu'nun iptal edilen Kahta programında, çoğunluğu HDP'li olan ve Kılıçdaroğlu'nu karşılamaya gelen gençlerin AKP'lilerle bu karşılaşması da etkili oldu.



Gençler "Patates soğan güle güle Erdoğan" ve "Oylar namustur, namus satılmaz" sloganı atıyordu. pic.twitter.com/epFKX658iY — Recep Karadoğan (@_RecepKaradogan) April 21, 2023

Daha sonra HDP’li gençler Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için yeniden Yüzüncü Yıl Parkı’na gitti.

Fakat Kahta’ya girmek üzere olan Kılıçdaroğlu’nun konvoyunda önde bulunan araçlara, ilçe girişindeki AKP binası önünde tekmelerle saldırı düzenlendi. Bir aracın tekmelenme anı ANKA objektiflerine yansıdı.

Kahta’da Kılıçdaroğlu’nun konvoyundaki araçlara, AKP Kahta İlçe teşkilatı binası önünde bekleyenlerin küfürlü ve tekmeli saldırısının görüntüleri.



İçlerinden biri “Gelin, gelin! A…” diyor. pic.twitter.com/RwI4O84LqN — Altan Sancar (@altansancarr) April 21, 2023

Diken’in edindiği bilgiye göre aracı geride bulunan ve saldırıdan etkilenmeyen Kılıçdaroğlu, geldiği ilçe girişinden alana girmeden Ankara’ya geri dönme kararı aldı.

Bunun üzerine alanda bekleyen binlerce kişiye Kılıçdaroğlu’nun bir görüşmesi nedeniyle Kahta’daki programını ertelendiği bildirildi.

Alandakiler asıl gerekçeyi bildiği için “Yuhhh” diyerek saldırıya tepki gösterdi.

Diken’in emniyet yetkilileri ve Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu ‘seçime gölge düşürecek kanlı bir çatışmadan çekindiği için’ programı iptal etti.