Kılıçdaroğlu’na mezarlıkta provokasyon

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği Adıyaman’daki mezarlıkta dua ederken araya atlayan bir kişinin provokasyonuna uğradı.

Bayramda 6 Şubat depremlerinin vurduğu kenti ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Adıyaman Belediye Mezarlığı’na da gitti. Burada imam eşliğinde dua okunurken; ortaya atılan bir kişi Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “O Fatiha (suresi) okumayı bilmiyor ki, neden okutuyorsun” diyerek imama çıkıştı. Medyascop’tan Ayeşgül Karagöz’ün çektiği görüntülerde çevredekilerin ‘Terbiyesiz’ diyerek tepki gösterdiği kişinin, daha sonra alandan uzaklaştırıldığı görülüyor.