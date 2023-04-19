Kılıçdaroğlu: ‘Alevi olmaz’ diyen bu sisteme ‘Dürüst olan olur’ diyecek misin?

Genç seçmenlere seslenen millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Alevi olmaz diyen bu sisteme, doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur, diyecek misin?” dedi.

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, ‘Alevi’ başlığıyla paylaştığı videoda ilk defa oy kullanacak gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun videosundaki konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Sevgili gençler. Bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler. Ya sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız, mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu birer yurttaşı olacağız ya da özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz.

*İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancı ile yetişmiş samimi bir Müslüman’ım. Allah’ın verdiği bir canım var, kul hakkı yemem. Harama el uzatmam.

*Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir, onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Ve bu seçimlerimiz hem bizi, hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir.

*Artık kimlikleri konuşmayacağız, başarıları konuşacağız. Artık ayrışmaları ve farklılıkları konuşmayacağız. Ortaklıklarımızı ve ortak hayallerimizi konuşacağız. Bu değişim seferimize katılacak mısın? Bu değişimde benimle birlikte duracak mısın? “Alevi olmaz” diyen bu sisteme “Doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur” diyecek misin?