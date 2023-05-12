AKP ‘sistem’ kurmuş: Sonuçları ilk önce Erdoğan öğrenecek

AKP seçim verilerinin toplanması için Sonuç Alım Sistemi (SAS) adında bir sistem kurduğunu duyurdu. Amaç, verileri Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ‘hatasız ve kusursuz bir şekilde iletmek’ olarak açıklandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Sayın cumhurbaşkanımız seçimlerin sonucunu herkesten önce bilecek” dedi.

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Yavuz, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, seçim hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Yavuz, oylara ilişkin verilerin toplanması için Sonuç Alım Sistemi (SAS) adında bir sistem kurduklarını, her il ve ilçeden gelecek sonuç verilerinin buradan anlık olarak takip edileceğini söyledi.

Seçim sonuçlarını ilk kendilerinin öğrenmek istediklerini ve bunun için SAS’ı kurduklarını söyleyen Yavuz, şunları dedi: “Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün seçimlerin sonucunu herkesten önce bilecek, biz de sayın cumhurbaşkanımızla birlikte herkesten önce bileceğiz.”

Seçimlere ilişkin hiçbir oyun zayi olmaması için bu sistemi kurduklarını savunan Yavuz, ‘milli iradenin sandığa yansıması, hatasız ve kusursuz bir şekilde sandıktan çıkarak Yüksek Seçim Kurulu‘na bu şekilde ulaştırılması’ için bu adımı attıklarını ifade etti.

Yavuz verileri nasıl toplayacaklarına dair bilgi vermedi.