İki seçimde kullanılan ‘paralel site’ ortaya çıktı: 2023 için güncellenmiş

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ALTAN SANCAR

İçişleri Bakanlığı’nın GAMER üzerinden Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) paralel şekilde veri topladığına dair bilgiler konuşulurken önceki seçimlerde verilerin işlendiği başka bir site ortaya çıktı. Diken’in ulaştığı kaynaklar, söz konusu sitenin 2014 ve 2018 seçimlerinde kullanıldığını doğruladı.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı’nın YSK’dan ayrı şekilde seçim sonuçlarının ve verilerin toplanması ve işlenmesi için bir sistem kurulduğunu açıklamıştı. Bakanlığa bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) çatısı altındaki merkezde hazırlanan sistemin videoları Erkek tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Öte yandan YSK, bakanlığın GAMER üzerinden veri toplama ve işleme talebini reddetmişti.

Diken, İçişleri Bakanlığı’nın 2018’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde de verileri topladığını ortaya çıkarmıştı.

Kim tarafından toplandığı belirsiz

Yine 2018’deki genel seçimler ve 2014’teki yerel seçimlede benzer bir uygulama yürütüldü.

enisonu.com adlı sitede toplanan veriler sitedeki parti isimleri ve adayların altındaki hanelere işlenerek merkeze gönderildi.

Verilerin nerede ve hangi kurum tarafından toplandığına dair bir bilgiye ise ulaşılamadı.

Hazırlanan sitenin kullanıcı adı ve şifre bölümüne sicil numaraları yazılarak girilebiliyor.

Yanlış kullanıcı adı girildiğinde ise site tarafından “Sicil numarası yanlış” uyarısı ekrana geliyor.

Geçmişte bu sistemi kullananlardan edinilen bilgilere göre siteye yalnızca tek seferlik giriş yapılıyor, sandık sonuçlarının işlenmesinin ardından ise kullanıcı adı ve şifre geçerliliğini yitiriyor.

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Mülki idare kaynaklarının aktardığına göre siteye giren kullanıcılar, burada kendilerini karşılayan arayüze görevli oldukları sandıkların sonuçlarını giriyor. Girişin ardından verilerin toplandığı merkeze gönderilmesiyle de bir kez daha giriş yapılması mümkün olmuyor.

Bu seçimler için akıbeti belirsiz

Öte yandan sitenin sahipliğinin sorgulanması sonucunda ise tüm bilgilerin gizlendiği, yalnızca sitenin 2014 yılından bu yana kullanımda olduğu görülüyor.

Sitenin bugünkü sürümünde ise başlıkta ‘Seçim 2023 (Başkanlık/Milletvekilliği)’ ibaresi yer alıyor.

Kaynaklar sitenin bu seçimlerde de kullanılıp kullanılmayacağına dair net bilginin henüz taraflarına iletilmediğinin altını çiziyor.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da dün yayınladığı videoya şu notu düştü: “Polis ve Jandarma kardeşlerim Anayasa’mızın ‘Seçimlerin genel yönetim ve denetimi’ başlıklı 79’uncu maddesi seçim tutanaklarını kabul etme görevini Yüksek Seçim Kurulu’na vermiştir.”