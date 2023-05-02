İşte Soylu’nun ‘paralel seçim takip sistemi’

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefeti “Onlar bir ayda iki ellerini yan yana getirip kalp işareti yapmayı öğrenemediler. Bunların memlekete istikamet verdiği zamanda Türkiye’nin iki yakası da bir araya gelmedi” dedi.