İşte Soylu’nun ‘paralel seçim takip sistemi’

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı’nın kurduğu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) paralel seçim takip sisteminin görüntüsünü paylaştı.
Meclis’teki basın toplantısında konuşan Erken, İçişleri Bakanlığı’nın bu takip sistemine ilişkin kaymakamlık ve valiliklere talimat gönderdiğini söylemişti.
Erkek, İzmir’in Kiraz ilçesinde kaymakamlığın İçişleri’nin bu talebine uygun bir yazıyı ilçe seçim kuruluna ilettiğini, kendilerinin de ‘paralel sistem’den bu şekilde haberdar olduğunu belirtmişti. İçişleri’nin talimatını uygun bulmayan ilçe seçim kurulu, seçim günü anlık sandık sonuç tutanaklarının verilmesi talebini reddetmişti.
CHP’li Erkek, şimdi de sosyal medyada söz konusu sistemin görüntüsünü paylaştı. Videoda sistemin nasıl çalıştığı anlatılıyor.