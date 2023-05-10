İçişleri’nin ‘seçim takip sistemi’ YSK’dan ikinci kez döndü

İçişleri Bakanlığı’nın seçim verilerini kaydetmek için oluşturduğu ‘paralel seçim takip sistemi’ Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) ikinci kez döndü.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) adında Yüksek Seçim Kurulu’na paralel bir seçim takip sistemi kurmuştu.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı’nın bu takip sistemine ilişkin kaymakamlık ve valiliklere talimat gönderdiğini söylemişti.

Erkek, İzmir’in Kiraz ilçesinde kaymakamlığın İçişleri’nin bu talebine uygun bir yazıyı ilçe seçim kuruluna ilettiğini, kendilerinin de ‘paralel sistem’den bu şekilde haberdar olduğunu belirtmişti. İçişleri’nin talimatını uygun bulmayan ilçe seçim kurulu, seçim günü anlık sandık sonuç tutanaklarının verilmesi talebini reddetmişti.

Bakanlık bu kez de Excel tablosu üzerinden veriler toplanması talebiyle YSK’ya başvurdu.

Kurul, bu talebi de reddetti.

Muharrem Erkek’in Twitter‘dan paylaştığı karara göre ret gerekçesinde, GAMER’in seçim işleriyle ilgili bir görevi bulunmadığından verilerin paylaşılamayacağı yazıldı.