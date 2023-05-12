ORC anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanı

ORC Araştırma’nın son seçim anketi açıklandı. Ankete göre millet ittifakının cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 7,5 puan fark atarak kazanıyor.

ORC Araştırma son seçim anketi açıklandı. (AA)

ORC’nin 10-11 Mayıs’ta 28 ilde 3 bin 920 katılımcıyla yaptığı cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anketinin sonuçları şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Erdoğan: Yüzde 44,2

Oğan: Yüzde 2,8

İnce: Yüzde1,3

14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİ



CUMHURBAŞKANLIĞI OY TERCİHLERİ



•Kılıçdaroğlu %51,7

•Erdoğan %44,2

•Oğan %2,8

•İnce %1,3 pic.twitter.com/Nmtn2jTWtY — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) May 12, 2023

Milletvekili seçimleri hakkındaki ankette de millet ittifakı, cumhur ittifakını geçiyor:

AKP: Yüzde 34,5

CHP: Yüzde 28,4

İYİ Parti: Yüzde 13,7

Yeşil Sol: Yüzde 10,6

MHP: Yüzde 7,3

Diğer: Yüzde 5,5

14 MAYIS 2023 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ



"Türkiye Geneli Siyasi Parti Oy Tercihleri"



•AK PARTİ %34,5

•CHP %28,4

•İYİ PARTİ %13,7

•YSP %10,6

•MHP %7,3

•DİĞER %5,5 pic.twitter.com/E3rS2KSrde — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) May 12, 2023

Anketteki hata payı 1,8. Ancak araştırmanın nasıl finanse edildiğiyse açıklanmadı.

Son üç anket

Önde gelen anket şirketleri KONDA, MetroPOLL ve Yöneylem, dün anketlerini açıklamıştı. Bu anketlere göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a fark atarken neredeyse seçimi ilk turda kazanacak oy oranına erişmiş durumda.

KONDA anketi

Bunlardan en çok bekleneni Konda’nın anketiydi.

Konda verileri şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3

Tayyip Erdoğan yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

Muharrem İnce yüzde 2,2

Konda anketinde partilerin oy dağılımıysa şöyle:

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Cumhur (yüzde 44)

AKP yüzde 35

MHP yüzde 8

Diğer yüzde 1

Millet (yüzde 39,9)

CHP yüzde 27,3

İYİ Parti yüzde 12,4

Diğer yüzde 0,2

Emek ve özgürlük (yüzde 12,3)

Yeşil Sol Parti yüzde 10,5

TİP yüzde 1,8

Diğer partilerse yüzde 3,8 olarak kaydedildi. Bu partilerin arasında Memleket Partisi’nin oy oranı yüzde 2,2.

Yöneylem anketi

Yöneylem’in 9-10 Mayıs’ta yaptığı son ankette adayların oy oranı, kararsızlar dağıtıldığında şöyle hesaplandı:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,4

Sinan Oğan: Yüzde 4,7

Muharrem İnce: Yüzde 1,4

27 ilde 2 bin 476 kişiyle yapılan ankette partiler açısındansa tablo şöyle:

AKP: Yüzde 35,5

CHP: Yüzde 30,4

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 10,2

İYİ Parti: Yüzde 9,6

MHP: Yüzde 7,8

TİP: Yüzde 2,6

Yeniden Refah: Yüzde 1,1

Diğer: Yüzde 1,2

‘İlk turda Kılıçdaroğlu’nun kazanma olasılığı artıyor’

Yöneylem koordinatörü Derya Kömürcü, sonuçlarla ilgili Diken’e şunları söyledi: ”Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanma olasılığı her gün biraz daha artıyor. Son üç günde Kılıçdaroğlu’nun yüzde 50 eşiğini aşmasını sağlayacak bir tercih değişikliği olur mu, olmaz mı bunu merak ediyor olacağız. Kararsız olduğunu ya da oy kullanmayacağını söyleyen seçmenlerin bir kısmının bu bıçak sırtı durumdan etkilenmesi durumunda seçim ilk turda bitebilir. Ancak her durumda Kılıçdaroğlu’nun 4-5 puanlık bir farkla Erdoğan’ı geçtiği tablo ilk turda bitse de bitmese de büyük bir zafer olacaktır.”

MetroPOLL anketi

9-10 Mayıs’ta düzenlenen MetroPOLL’ün seçim anketinde kararsızlar oransal olarak dağıtılınca cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1

Tayyip Erdoğan yüzde 46,9

Sinan Oğan yüzde 2,7

Muharrem İnce yüzde 1,3

Parti ve ittifakların durumuysa şöyle:

Cumhur (yüzde 45,5)

AKP yüzde 40,3

MHP yüzde 5,2

Millet (yüzde 39,1)

CHP yüzde 30,5

İYİ Parti yüzde 8,6

Emek ve özgürlük

HDP / Yeşil Sol Parti yüzde 10,1

TİP yüzde 1,6

Diğer