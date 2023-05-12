‘Kaset’ paylaşan hesap AKP’yle bağlantılı çıkınca uçtu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında olduğunu iddia ederek görüntüler paylaşan Ali Yeşildağ (Ali_Yesilda) adlı Twitter hesabının AKP’lilerle ilişkili olduğu ortaya çıktı. Bu ortaya çıkarılınca hesap silindi.

Fotoğraf: AA

Söz konusu araştırmayı sosyal medya manipülasyonu araştırmacısı Dr. Tuğrul Elmas yaptı. Elmas, söz konusu videoyu paylaşan hesabın daha önce ‘psikolog Ayşe Minyeli’, şair İsmet Özel, sosyal medyadan iktidar mensupları hakkında çeşitli iddialar paylaşan Muhammet Yakut ve haber kanalı ‘5N1K’ gibi hesapları taklit ettiğini ortaya çıkardı.

Söz konusu hesabın geçmişiyse ilginç. Buna göre daha önce muhalif gazetecileri hedef alarak hakaret ederken AKP’yi destekleyen paylaşımlar da yapılmış.

Hesabın ilk olarak ‘İsmet Özel’ adıyla açıldığını belirten Elmas, “Hesabı ilk duyuran ve takip edin diyen isim Menzil cemaatinden Dr. Ali Edizer. Takipçileri de onaylamış hemen” diye de ekledi.

Bunlar otaya çıkınca hesap bugün silindi. Profile girenler, “Böyle bir hesap yok” yazısıyla karşılaşıyor.

Elmas, bulgularını Twitter’dan şöyle paylaştı: