Turkcell’den açıklama: Seçim gününde altyapı çalışması ‘rutinmiş’

İstanbul’da çalışan üyelerine mail atarak teknik altyapı çalışmaları nedeniyle plaza ve ofislere girişlerin yapılamayacağını bildiren Turkcell açıklama yaptı.

Fotoğraf: Turkcell

Açıklamada, görevlendirilmeyen çalışanların aksaklığa neden olmaması için böyle bir karar alındığı ve bunun ‘her seçim döneminde rutin yapıldığı’ belirtildi.

Turkcell’in kurucu ortakları Telia ve Çukurova Holding’e ait hisseler yaklaşık iki yıl önce Türkiye Varlık Fonu tarafından satın alınmış, böylece Varlık Fonu Turkcell’in en büyük hissedarı olmuştu. Varlık Fonu’nun yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yürütüyor.

Turkcell, İstanbul’daki bazı çalışanlarına mail atarak teknik altyapı çalışmaları nedeniyle plaza ve ofislere girişlerin yapılamayacağını bildirmişti. Gönderilen mailde çalışanların VPN ile de bilgisayarlara bağlanamayacağı kaydedilmişti.

Bu durum tepkilere ve seçim güvenliğine ilişkin tartışmalar yaratınca Turkcell’den açıklama geldi.

Turkcell’in açıklaması şöyle:

*Özellikle iletişim yoğunluğunun arttığı seçim gibi dönemlerde sağlıklı iletişim sağlanması ve iletişim altyapısının sürdürülebilirliği amacıyla önlemler alınması gerektiği hepimizin bildiği bir husustur.

*Bugün sosyal medyaya yansıyan mesajın kaynağı, Turkcell çalışanlarına yönelik olarak yapılan şirket içi bilgilendirme notundan ibarettir.

*Geçmiş yıllarda her seçim döneminde rutin olarak yapıldığı gibi bahsi geçen çalışma, Turkcell’in seçim günü tüm ülkeye sağlıklı ve kesintisiz iletişim hizmeti verebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesi, kötü niyetli erişimlerin engellenmesi ve bilişim altyapılarına yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliği amacıyla yapılmıştır.

*Seçim gecesi görevli ve yetkili olmayan Turkcell çalışanlarının herhangi bir aksaklığa veya olumsuzluğa neden olmaması hedeflenmektedir.

*Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Mailde ne yazıyordu

Ekran görüntüsü paylaşılan mailde şunlar yazılıyordu:

“Değerli Arkadaşlar, 12 Mayıs Cuma akşamı 21:00’dan, 15 Mayıs Pazartesi günü 06:00’a kadar tüm plazalarımızda yapılacak olan teknik alt yapı çalışmaları nedeniyle zorunlu haller dışında plaza ve ofislerimize giriş olmayacaktır. İlgili tarihlerde VPN bağlantısı da yapılamayacaktır.”