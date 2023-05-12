Kılıçdaroğlu’ndan ‘tehlikeli çıkışlar’a videolu yanıt

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoyla iktidar mensuplarının ‘tehditvari’ açıklamalarına yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı videoya, “Bay Kemal çıktığı yoldan asla dönmez. Milletimiz için, milletimizle birlikte. Allah yardımcımız olsun” notunu düştü.

Bay Kemal çıktığı yoldan asla dönmez. Milletimiz için, milletimizle birlikte. Allah yardımcımız olsun. pic.twitter.com/naG0dI2bVI — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2023

Tehlikeli çıkışlar

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü seçime gidiyor. 21 yıldır Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan çoğu ankete göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gerisinde.

Bu ortamdaysa iktidar kanadı, tehlikeli çıkışlarla olası muhalefet zaferini hedef alıyor.

Dün Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na “Millet size ülkesini teslim etmez” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü seçim mesajında 15 Temmuz vurgusu yaparak “Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçimleri ‘darbe girişimi’yle, AKP Başkan Vekili Binali Yıldırım’sa ‘işgal’le ilişkilendirmişti.

En tehlikeli demeç ise Erdoğan’dan gelmişti: “Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de muhalefeti hedef alırken şiddet dilini seçmişti: “Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar.”

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’sa iktidar temsilcilerinin tehlikeli çıkışlarına karşı ‘fren’e basmıştı. Kurtulmuş, bu tür açıklamalardan uzak durulması gerektiğini ve seçimin kazananı kim olursa olsun bunun demokratik bir sonuç olduğunu vurgulamıştı.