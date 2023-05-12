Kremlin’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Müdahalemiz yok

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlere müdahaleyle ilgili ‘kaset ve kumpas’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Fotoğraflar: AA/Sputnik

Son günlerde Ali Yeşildağ adına açılan ve söz konusu şahsı gündeme oturtan Cevheri Güven’in de sahte diyerek uyardığı bir hesaptan çeşitli iddialar ve görüntüler ortaya atılmıştı.

Bu hesap özellikle İnce’yi hedef alan paylaşımlarda bulunmuş ve İnce’ye ait olduğu iddiasıyla görüntüler paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, “Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir” demişti.

İnce, tartışmalar sürerken dün bu tür operasyonlara da dikkat çekerek adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu ise adres vererek uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun İngilizce ve Rusça da paylaştığı uyarı mesajı şöyleydi: “Sevgili Rus dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

Kremlin’den yanıt

CHP liderinin bu açıklamasına Kremlin’den yanıt geldi. Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Kılıçdaroğlu’nun iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Peskov şunları söyledi: ”Diğer ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine karışmadığımızı defaatle söyledik ve bunda ısrarcıyız. Resmi olarak beyan ederiz ki, herhangi bir müdahale söz konusu olamaz. Eğer birileri Kılıçdaroğlu’na böyle bir bilgi vermişse, bunlar yalancıdır.”