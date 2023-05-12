Kılıçdaroğlu, ulaşamadığını söylemişti: İnce, Erdoğan’la görüşmüş

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonunu açmadığını söylediği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüş.
Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylıktan çekilmişti.
Bugün FOX TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu, “Bugün Muharrem İnce’yi Ankara mitingine davet etmek için aradım ama kendisine ulaşamadım” dedi.
Kılıçdaroğlu’yla aynı anda 14 ana akım televizyon kanalının yayınında konuşan Erdoğan’sa Muharrem İnce’yi aradığını söyleyerek “Muharrem Bey’in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum” dedi.
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