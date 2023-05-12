İmamoğlu: Bu millet senden korkmaz, Üsküdar da bizim at da bizim

Millet ittifakının Ankara mitinginde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Atı alan Üsküdar’ı geçermiş. Hani dediler ya daha önce, o iş bitti. Üsküdar da bizim at da bizim” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2017 cumhurbaşkanlığı referandumu sonuçları açıklandıktan sonra “Bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar’ı geçti” demişti.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Tandoğan Meydanı’ndaki mitingde şunları söyledi:

*Sevgili Ankaralılar ilk turda, bakın ikinci turda şöyle yaparım böyle yaparım diyerek milleti yormanın, seçim üstüne seçim yapmanın lüzumu yok. Ne yapacağız? Bugünün işini yarına bırakmayacağız. Hep birlikte ilk turda bitireceğiz, işimiz var, çok çalışacağız.

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*Devlette dirlik, millette birlik, ülkeye hep birlikte kardeşlik getireceğiz. İşimiz var, birleşe birleşe kazanacağız. Herkese özgürlük ve zenginlik getireceğiz. Cumhuriyeti demokrasiyle, devleti adaletle taçlandıracağız bunu unutmayın. Bugün çıkıp sağda solda hala iftira atan bir akıl var hala kişilerin ailesini sürece katan bir akıl var. Oy için her yol mubahtır diyen bir akıl var.

‘Kazanıyoruz millet, kazanıyoruz!’

*Bir havalimanı ihalesinin bile hesabını veremeyeceği için başladılar gene sağa sola saldırmaya. Bu millet senden korkar mı? Bu millet senden korkmaz. Bu millet bir tek Allah’tan korkar. Başka kimseden korkmaz. Onun için neymiş efendim? Atı alan Üsküdar’ı geçermiş. Hani dediler ya daha önce, o iş bitti. Üsküdar da bizim at da bizim.

*Göreceksiniz 15 Mayıs’ta güneş bir başka doğacak. Mustafa Kemal Ankara’ya adım attığında Dikmen sırtlarında doğan güneş gibi pırıl pırıl doğacak. Demokrasi gibi ışık saçacak, özgürlük gibi ışık saçacak. Gecemizi, geleceğimizi çocuklarımızı, gençlerimizi aydınlatacak. Hazır mıyız Ankara? Bütün Türkiye, başkentin sesini duy. Ankara, her şey çok güzel olacak. Kazanıyoruz millet, kazanıyoruz!