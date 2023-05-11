Millet ittifakının liderleri seçim güvenliği başlığıyla toplandı

Millet ittifakında yer alan altı partinin başkanları seçim güvenliği başlığıyla bir araya geldi.

Fotoğraf: CHP

Liderler, saat 22.00’de CHP Genel Merkezi’nde görüştü. Görüşmeye ilişkin ortak açıklama geldi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Millet İttifakı genel başkanları olarak, bahara 48 saat kala bir araya geldik. Toplantıda, kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıklarını ele aldık.

Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki, ülkemize baharı getirecek 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine tüm kadrolarımızla hazırız.

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Milletimiz müsterih olsun; Millet İttifakı, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır. Ayrıca gönüllü avukatlar, ihtiyaç halinde, her itirazı dikkatle inceleyecek şekilde, oy kullanılan her noktada hazır bulunacaktır. Hiçbir sandık boşta bırakılmayacak, seçim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacaktır.

Aziz Milletimiz, Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir.

Beklentimiz, oy kullanma hakkına sahip 64 milyon 114 bin 341 seçmenimizin, eksiksiz şekilde, demokrasiye katkı sunmasıdır. Millet ittifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz.”