Kızılay başkanı Kerem Kınık istifa etti

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık, olağanüstü genel kurulda başkanlığa yeniden aday olmayacak.

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50 bin 500’den fazla insanın hayatını kaybettiği 7,7 ve 7,6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Bu durum üstüne açıklamalarıyla tepkiler çeken Kınık, Kızılay’a kan bağışının düşmesine neden olmuştu. Depremin ilk gününde Kınık’la poz veren AKP’liler, tepkiler artınca ‘rahatsızlık’ bildirmeye başlamıştı.

Kınık’la depremin ikinci günü destek pozu veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün “Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kızılay’ın çadır dendiği zaman en küçük bir sıkıntısı olmaması gerekirdi” demişti.

Vekil atandı

Kızılay’dan yapılan açıklamada, Kınık’ın yerine Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’ın vekalet edeceği belirtildi. Açıklama şöyle: “Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oy birliği ile Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne Genel Başkanlığımızı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık’ın talebi ile alınan bu karar çerçevesinde, Olağanüstü Genel Kurul’a kadar tüzüğümüz gereği Birinci Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanlığı’na vekalet edecektir.”

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Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, 12.05.2023 tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oy birliği ile Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne Genel Başkanlığımızı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık’ın talebi ile alınan bu… Çok okunan Erdoğan, montajı yutturmaya çalışınca Kılıçdaroğlu gençleri uyardı — Türk Kızılay (@Kizilay) May 12, 2023

Erdoğan’ın açıklaması sonrası Kınık, depremden üç ay sonra seçimlere iki gün kala görevinden istifa etti. Herhangi bir açıklama yapmayıp profilindeki ‘başkan’ ibaresi yerine ‘gönüllü’ yazan Kınık, daha sonra bir sure paylaştı: ”Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!”

Kınık daha önce istifa çağrılarına ‘kaos olur’ yanıtıyla karşı çıkmıştı.