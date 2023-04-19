AKP’liler, Kınık’tan ‘rahatsızlık’ kuyruğunda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da depremde çadır satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan rahatsızlıklarını ilan etti.

Kızılay’ın çadır sattığı ortaya çıktıktan bir gün sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kınık’ı ziyaret ederek fotoğraf vermişti.

Erdoğan ve Bahçeli, Kızılay’ı ziyaret etmişti. (AA)

50 bin 500’den fazla insanın hayatını kaybettiği 7,7 ve 7,6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin çadır ihtiyacını ‘bedelsiz’ sağlaması gereken Kızılay’ın, deposundaki çadırları depremin ilk haftasında Ahbap Derneği ve Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkmıştı.

Kızılay, tartışmaların odağı haline gelince kan bağışı da azalmıştı. Kan stoğunun asgari seviyenin altına gerilediğini duyuran Kızılay, bağış çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan ve Bahçeli yalnız bırakmamıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Şubat’ta çadır ve gıda malzemesi sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı yalnız bırakmamamıştı. İkili, Adıyaman’daki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Kınık’la fotoğraf vermişti.

Oktay üzülmüştü

17 Nisan’da katıldığı bir yayında konuşan Oktay, Kızılay’ın çadır satışına ‘üzüldüğünü’ söyleyerek şunları kaydetmişti: “Kızılay’ın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım.”

Şentop: İstifa kendisini ilgilendirir

Dün akşam Habertürk’te konuşan Şentop da benzer açıklamalar yaptı. Şentop şunları söyledi: “Kızılay’ın ‘satmak’ kelimesiyle bir araya getirilmesi beni rahatsız ediyor. İstifa meselesi kişinin kendisini ilgilendireceği husus. Şahsen tanıdığım iyi bildiğim arkadaşımız. Kurumların itibarı kişilerin düşünce ve değerlendirmelerin ötesinde bir şey.”

Şentop, “Kurum itibarına zarar veriyorsa orada durmamalı… Bu doğru mu” sorusuna da “Evet doğru” diye karşılık verdi.

Varank: Beni rahatsız ediyor

Mustaf Varank dün TV 100’deydi. Bu konuda konuşan Varank da rahatsız olduğunu söyledi: “Kızılay Başkanı’nın görevde olması kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl hususlar uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay başkanının görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım.”